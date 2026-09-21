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Глухівський кар’єр 22 вересня піде з молотка: яка стартова ціна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Глухівський кар’єр 22 вересня піде з молотка: яка стартова ціна
Глухівський кар'єр кварцитів видобував пісковик кварцитовидний
фото з відкритих джерел

Підприємство було стягнуте в дохід держави рішенням ВАКС

Завтра, 22 вересня, Фонд державного майна проведе продаж конфіскованого Глухівського кар'єру кварцитів у селі Баничі Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд держмайна.

«Фонд державного майна України виставив на прозорий аукціон 100% державної частки у легендарному «Глухівському кар’єрі кварцитів» разом із великим комплексом нерухомості (22 об’єкти). Це підприємство, стягнуте в дохід держави рішенням ВАКС, чекає на нового, ефективного власника», – йдеться у повідомленні.

Торги відбудуться 22 вересня.

«Ефективно використовуйте готову базу: понад 9,1 тис. куб. м будівель, 37 га землі в оренді та 60 одиниць техніки. Стартова ціна: 98,64 млн грн (без ПДВ)», – додається у заяві.

Що відомо про підприємство?

Глухівський кар'єр кварцитів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році видобував пісковик кварцитовидний на родовищі Баницьке близько 20 км від кордону з Росією.

У квітні 2022 року суд арештував корпоративні права та майно ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» на Сумщині, яке належало офшорній компанії російського олігарха Олега Дерипаски. У лютому 2023 року ДБР заявило, що підприємство могло постачати до РФ компоненти для виготовлення російських ракет. Того ж місяця ВАКС конфіскував активи Дерипаски в Україні, зокрема частки у низці компаній.

Єдиним власником «Глухівського кар’єру кварцитів» була кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. У 2024 році її замінив у складі засновників Фонд держмайна України.

У квітні 2025 року ВАКС стягнув на користь держави активи Дерипаски та підконтрольної йому корпорації «РусАл» вартістю понад 2 млрд грн. Йдеться, зокрема, майже про 500 тис. тонн бокситів і глинозему, вироблених в Україні до повномасштабного вторгнення та збережених на складах Миколаївського глиноземного заводу.

Миколаївський глиноземний завод перебував під контролем Дерипаски з 2000-х років. У 2022 році його корпоративні права передали в управління АРМА, а в лютому 2023 року ВАКС конфіскував підприємство на користь держави.

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Теги: Сумщина Фонд державного майна аукціон

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