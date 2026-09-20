Удар РФ залишив без кормів понад 200 коней на Харківщині

Лозівський завод працює з 1936 року та продовжує племінну роботу під час війни

Російський удар по Лозівському кінному заводу на Харківщині знищив значну частину запасів сіна та зерна, які мали забезпечити тварин кормами перед зимою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення міського голови Лозової Сергія Зеленського.

Удар став другим по території підприємства за тиждень: 18 вересня там зайнялися господарські об'єкти. «Внаслідок обстрілу знищено сотні тонн сіна та зерна», – написав Зеленський, додавши, що масштаб збитків колосальний, адже попереду зима, а велике поголів'я коней лишилося без потрібних запасів. Рятувальники загасили пожежу, не допустивши поширення вогню на стайні та прилеглі будинки: люди й коні не постраждали.

Нині на підприємстві утримують понад 200 коней, для яких запаси кормів особливо важливі напередодні холодного періоду. Після нового обстрілу господарству доведеться відновлювати втрачені резерви.

фото: Сергій Зеленський / Facebook

Що відомо про попередній удар

Перший приліт по території Лозівського кінного заводу стався вранці 14 вересня: російський безпілотник влучив у склад, де зберігалися корми та інші матеріальні цінності. За словами директора підприємства Ігоря Дубовика в розмові із Суспільним, на складі зберігалося понад 300 тонн вівса, а повну суму збитків ще підраховують – вона сягатиме мільйонів гривень.

Тоді коні також не постраждали: основна частина кобил із лошатами перебувала на пасовищі, тварини злякалися після вибуху й розбіглися, але табунщики зібрали табун і повернули коней у левади.

Завод продовжує працювати

Лозівський кінний завод – філія державного підприємства «Конярство України», заснована в 1936 році. Тут розводять кілька напрямів племінних коней, зокрема українську верхову й орловську рисисту породи, а також новоолександрівського ваговоза – породу, яку почали розводити тут після того, як однойменний завод на Луганщині опинився в окупації.

За словами Дубовика, нині на підприємстві працюють близько 40 людей, тоді як бракує ще понад 20 – частина працівників виїхала, частина захищає Україну. «У нас всі коні – племінні», – каже директор: підприємство єдине в Україні, яке одночасно розводить кілька напрямів порід.

Через загрозу нових ударів на заводі розробили план евакуації в безпечніше місце – за таким самим сценарієм, за яким раніше вже евакуювали Запорізький і Дніпропетровський кінні заводи.

Нагадаємо, «Главком» писав про наслідки попередньої атаки на Лозову – тоді, 26 серпня, через удар по бізнес-центру в місті постраждали 10 людей.