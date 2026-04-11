Занижені прайс-кепи блокують імпорт, змушуючи бізнес переходити на дорожчі генератори – експерт
Через обмеження цін Україна переплачує в рази, замінюючи імпорт електроенергії генераторами – Войціцька
Адміністративно занижені прайс-кепи на ринку електроенергії обмежують імпорт і посилюють дефіцит потужності в енергосистемі. Про це заявила членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька.
За її словами, попри наявність попиту і технічних можливостей імпорту, рішення Регулятора фактично заблокувало доступ до європейського ресурсу.
«НКРЕКП встановив граничні ціни на такому рівні, який не відповідає дійсності, якщо порівнювати з цінами на європейських ринках», – зазначила вона.
Войціцька наголосила, що в умовах дефіциту Україна критично залежить від імпорту електроенергії, однак через занижені прайс-кепи цей ресурс стає економічно недоступним.
«Ми маємо ситуацію, коли є попит і готовність платити ринкову ціну, але імпорт неможливий, бо гранична ціна нижча за ринкову в ЄС», – пояснила вона.
У результаті, за її словами, бізнес і споживачі змушені переходити на дорожчі альтернативи, зокрема дизельні генератори.
«Ми переплачуємо в кілька разів, коли змушені використовувати дизельні генератори замість імпортної електроенергії», — підкреслила Войціцька.
Вона також висловила сподівання, що Нацкомісія перегляне підхід до прайс-кепів, щоб відновити можливості імпорту та забезпечити стабільне електропостачання для споживачів і бізнесу.
Нагадаємо, голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко також висловився проти зниження прайс-кепів. За його словами, такі зміни створюють невизначеність для інвесторів і стримують розвиток генерації в Україні.
