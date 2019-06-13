Імпорт електроенергії підвищить конкуренцію на новому ринку - експерти



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З 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії, що включає ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед і внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг

Є різні шляхи запобігання зловживанням учасниками ринку електроенергії, проте один з найбільш ефективних - імпорт, - Прокіп

Імпорт електроенергії з 1 липня 2019 року підвищить конкуренцію на ринку. Про це пише експерт з енергетичних питань Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп.

«Є різні шляхи запобігання зловживанням учасниками ринку (електроенергії - ред.). Один з найбільш ефективних - імпорт. Сьогодні можливість імпорту електроенергії фактично заблокована на регуляторному рівні. Але з запуском ринку, він (імпорт електроенергії - ред.) буде вільно здійснюватися», - пише Прокіп в статті« Страх і ненависть на оптовому ринку електричної енергії».

Цю точку зору підтримує керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук. «Прошу звернути увагу, що з 1 липня 2019 року в нашу країну стане можливим (нарешті) імпорт електричної енергії» - написав Ковальчук на своїй сторінці в Facebook.

На думку Ковальчука, імпорт електроенергії може стати додатковим чинником, що підвищує конкуренцію на ринку електроенергії.

У свою чергу, Антимонопольний комітет України підтвердив, що у нього є всі механізми і повноваження для того, щоб на ринку не було антиконкурентних зловживань. «Ми маємо всі необхідні інструменти щоб зупинити порушення конкурентного законодавства - як механізм рекомендацій, так і механізм штрафів. Ми розуміємо, які потенційні компанії можуть бути відповідачами з точки зору АМКУ. Ми вітаємо перший крок щодо лібералізації ринку», - заявила Тетяна Кулешова, директор департаменту АМКУ з досліджень і розслідування ринків ПЕК і ЖКГ.

Як повідомлялося, з 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії, що включає ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед і внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Антимонопольний комітет України має намір відстежувати процес формування пропозицій електроенергії, умови договорів і специфіку ціноутворення на цих ринках. Це унеможливить домінування окремих компаній на ринку і встановлення економічно необґрунтованих цін.

Реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.

Від своєчасного введення другого етапу реформи залежить отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС (500 млн. Євро) і кредиту Світового банку (500 млн. Євро).