Інтернет подорожчає: українцям розказали, скільки грошей готувати

У 2020 році Україна ввійшла у перелік країн світу з найдешевшим інтернетом

Вартість доступу до мережі зросте приблизно на 10%

В Україні користування інтернетом може подорожчати на 7-12% через спірне рішення Окружного адмінсуду Києва. Про це заявляє Інтернет-асоціація України, йдеться на сайті UBR.ua.

Суд наприкінці жовтня заблокував рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі і тим самим, стверджують в асоціації, відкрив дорогу для впровадження неринкового мита на кабельну продукцію у розмірі 20%.

А оскільки у будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю у матеріалах сягає 90%, то це вплине безпосередньо на ціну для споживачів.

Зростуть й роздрібні тарифи на широкосмуговий доступ до мережі на 7-12%.

У Інтернет-асоціації переймаються, що це впровадження спровокує монополізацію ринку кабельної продукції обмеженим колом українських виробників.

А це, своєю чергою, призведе до дефіциту, підвищення цін й погіршення якості продукції, а також зриву держпрограм інтернетизації.

Уточнюється, що дія мита поширюється тільки на продукцію закордонного виробництва.

Нагадаємо, в Україні розвиток мобільного інтернету в селах може прискоритися вдвічі.

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