Іпотека для ветеранів: з заявами вже звернулося майже 10 тис. осіб



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Найбільше бажаючих отримати кредит з 3% річних на 20 років виявилось у Києві

З заявами про участь у програмі житлового кредитування для учасників АТО/ООС і ВПО звернулося понад 9600 осіб.

Про це повідомляє пресцентр Держмолодьжитла.

«5 грудня о 18.00 завершилось приймання документів від осіб, які захотіли взяти участь у програмі житлового кредитування для учасників АТО/ООС і ВПО. За розрахунковими даними Держмолодьжитла, протягом трьох днів, відведених на приймання заяв, згідно з порядком реалізації житлової програми, регіональними управліннями Держмолодьжитла прийнято понад 9600 заяв на отримання кредиту», — йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, найбільше бажаючих отримати кредит з 3% річних на 20 років виявилось у Києві (більше 3500 заяв). Загалом по країні від учасників АТО/ООС надійшло понад 3100 заяв, від внутрішньо переміщених осіб — більше 6500.

«Проаналізувавши перший етап реалізації програми, спільно з Мінрегіоном і Мінветеранів ми повинні почати пошук джерел фінансування програми на наступний рік і дати єдино правильну відповідь на запит сотень тисяч українців, які потребують власного житла», — йдеться в повідомленні.

Додамо, в цьому році на програму пільгового кредитування передбачено 200 млн. грн., по 100 млн. на ветеранів та ВПО.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділив 200 млн грн на програму «житло на пільгових умовах», яка дозволить забезпечити житлом понад 200 сімей участинків АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, це дуже вигідне пільгове кредитування, яке люди не зможуть отримати просто у банку.