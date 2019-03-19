«Івано-Франківськгаз» заявив, що тариф на розподіл газу є планово збитковим новини компаній



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Минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 190,3 млн грн

Тариф на розподіл газу ПАТ «Івано-Франківськгаз» з року в рік є планово збитковим, переконані у компанії.

За підсумками минулого року, збиток компанії від розподілу газу склав 190,3 млн грн. В поточному році компанія готується отримати ще 220 млн збитків, пов’язуючи їх з діями Мінернеговугілля та НКРЕКП.

Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Відповідно до чинного законодавства, їх обсяги затверджуються Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють його, керуючись наказами профільного міністерства. Для «Івано-Франківськгазу» затверджено 30,365 млн куб. м замість необхідних 57, 823 млн куб. м.

Але і їх компанія не може закупити, через занижену вартість газу для ВТВ у тарифі. «В діючому тарифі нашої компанії на придбання газу для виробничо-технологічних витрат та власних потреб передбачено кошти у сумі 180,66 млн грн на обсяг 30,365 млн куб м газу на рік. Але середня ціна природного газу становила 11085,2 грн за тис. куб. м без ПДВ. Таким чином ми могли придбати лише 16,3 млн. куб м газу, або 53,7% від визначених обсягів», – розповідає технічний директор ПАТ «Івано-Франківськгаз» Ігор Височанський.

Таким чином, за результатами 2018 року, збиток компанії через заниження тарифу від розподілу склав 190,3 млн грн. З них 154,2 млн грн, або 81% через невідповідність ВТВ.

При цьому, з часу останнього разу перегляду тарифу, суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1600 грн до 4173 грн, вартість дизельного пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 грн/літр до 28 грн/літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції склав 40%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс на 81%.

Аналогічна ситуація була і у 2017 році. Недостатність тарифної виручки для фінансування витрат у частині вартості ВТВ за 2017 рік склала 45,3 млн грн. Внаслідок заниження обсягів газу для ВТВ та їх вартості, компанія з року в рік накопичує борги. Це свою чергу призводить до того, що споживач не зможе розраховувати на покращення сервісу і отримання послуг, передбачених тарифом в повному обсязі.