Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Як змінився держборг України за рік: дані Мінфіну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як змінився держборг України за рік: дані Мінфіну
Держборг України збільшився до 78,5% ВВП
фото ілюстративне

Російське вторгнення у 2022 році призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд

Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд і сягнув 78,5% ВВП на кінець року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Повномасштабне російське вторгнення у 2022 році призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд і збільшення співвідношення державного боргу України до ВВП до 71,6% із 43,3% у 2021 році. Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд до 78,5% ВВП на кінець року, порівняно з 48,9% у 2021 році», – йдеться в повідомленні.

Як змінився держборг України за рік: дані Мінфіну фото 1

Раніше повідомлялося, що за лютий 2023 року державний і гарантований державою борг України скоротився – станом на 28 лютого він склав 4,242 трлн грн ($116,01 млрд).

Крім того, радник президента спрогнозував, наскільки збільшиться держборг України через війну.

Теги: борг держава Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що сталося з держборгом України за лютий: дані Мінфіну
Що сталося з держборгом України за лютий: дані Мінфіну
27 березня, 14:45
Дефолт країні не загрожує – Устенко
Радник президента спрогнозував, наскільки збільшиться держборг України через війну
21 червня, 2022, 04:44
США заблокували РФ можливість розраховуватися за держборг в доларах
США заблокували РФ можливість розраховуватися за держборг в доларах
25 травня, 2022, 17:36

Економіка

Як змінився держборг України за рік: дані Мінфіну
Як змінився держборг України за рік: дані Мінфіну
Відбудова України: які проєкти профінансує Світовий банк
Відбудова України: які проєкти профінансує Світовий банк
Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна
Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна
Відновлення України почнеться вже цього року: скільки необхідно коштів
Відновлення України почнеться вже цього року: скільки необхідно коштів
Україна має чіткий план дій, щоб не довелось друкувати гроші
Україна має чіткий план дій, щоб не довелось друкувати гроші
Росія блокує «Зернову ініціативу» та використовує їжу як зброю: Україна закликає партнерів втрутитися
Росія блокує «Зернову ініціативу» та використовує їжу як зброю: Україна закликає партнерів втрутитися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
22K
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
13K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
9900
Жителі Києва бачили яскравий спалах у небі (відео)
9210
Чому жінки вдягають червоний одяг: дослідження підтвердило відомий міф

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту