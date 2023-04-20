Як змінився держборг України за рік: дані Мінфіну

Російське вторгнення у 2022 році призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд

Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд і сягнув 78,5% ВВП на кінець року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«Повномасштабне російське вторгнення у 2022 році призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд і збільшення співвідношення державного боргу України до ВВП до 71,6% із 43,3% у 2021 році. Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд до 78,5% ВВП на кінець року, порівняно з 48,9% у 2021 році», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за лютий 2023 року державний і гарантований державою борг України скоротився – станом на 28 лютого він склав 4,242 трлн грн ($116,01 млрд).

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Крім того, радник президента спрогнозував, наскільки збільшиться держборг України через війну.