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Що сталося з держборгом України за лютий: дані Мінфіну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що сталося з держборгом України за лютий: дані Мінфіну
фото ілюстративне

Дефіцит держбюджету у лютому фінансувався в основному коштом грантів

За лютий 2023 року державний і гарантований державою борг України скоротився – станом на 28 лютого він склав 4,242 трлн грн ($116,01 млрд). Про це сказано у даних Міністерства фінансів України станом на 27 березня 2023 року.

У гривневому еквіваленті за лютий 2023 року сума українського держборгу зменшилася на 21,62 млрд грн ($0,59 млрд).

У Мінфіні пояснили, що в лютому 2023 року Україна не отримала від Заходу значних кредитів. Дефіцит державного бюджету в цьому місяці фінансувався в основному коштом грантів – безповоротної фінансової допомоги.

За лютий уряд України отримав допомоги на $2,4 млрд, 2,1 млрд з яких – допомогу від Світового банку і $330 млн – кошти, отримані шляхом розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Раніше радник президента спрогнозував, наскільки збільшиться держборг України через війну.

Теги: борг Україна Мінфін

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