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Нобелівську премію з економіки отримала Клаудія Голдін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нобелівську премію з економіки отримала Клаудія Голдін
Нагороду Голдін присудили «за поглиблення нашого розуміння результатів роботи жінок на ринку праці»
фото з відкритих джерел

Голдін стала лише третьою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з економіки за всю історії її вречення

Лауреаткою Нобелівської премії з економічних наук 2023 року стала американська економістка, професорка Гарвардського університету Клаудія Голдін. Нагороду їй присудили «за поглиблення нашого розуміння результатів роботи жінок на ринку праці». Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

Голдін стала лише третьою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з економіки за всю історії її вречення.

Голдін стала лише третьою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з економіки за всю історії її вречення
Голдін стала лише третьою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з економіки за всю історії її вречення
фото: Фонду Нобеля

Минулого року цю премію отримали три американських економісти - Бен Бернанке, Дуглас Даймонд та Філіп Дибвіг за «дослідження банків і фінансових криз».

Премія з економіки – єдина премія, яка не входить до п'яти оригінальних премій, заснованих за заповітом Альфреда Нобеля, який помер у 1896 році. Натомість вона була заснована завдяки пожертвуванню Шведського центрального банку в 1968 році. Уперше нагороду, яка офіційно називається Премія Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, вручили в 1969 році.

Однак, як і у випадку з іншими нагородами, окрім Нобелівської премії миру, переможця визначає Шведська королівська академія наук, і пошук кандидатів відбувається за тією ж процедурою.

Як і всі інші премії, вона супроводжується золотою медаллю, дипломом і призовою сумою в 11 млн шведських крон (близько $1 млн), а лауреати отримують свої нагороди від короля Карла XVI Густава на пишній церемонії нагородження в Стокгольмі.

Нагадаємо, Норвезький нобелівський комітет оголосив в Осло лауреата Нобелівської премії миру за 2023 рік. Нагороду присуджено іранській правозахисниці Наргіз Мохаммаді.

До слова, дослідник, першопроходець у галузі аттофізики та нобелівський лауреат з фізики 2023 року, Ференц Крауш, планує пожертвувати гроші зі своєї премії благодійній організації, яку він заснував минулого року для допомоги Україні.

Теги: економіка Нобелівська премія жінка

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