Конфіскація заморожених активів Росії. Японія відкинула пропозицію ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Конфіскація заморожених активів Росії. Японія відкинула пропозицію ЄС
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Європейська комісія хоче, щоб столиці країн ЄС досягли угоди про використання до €210 млрд до саміту лідерів 18 грудня

Японія відхилила пропозицію ЄС приєднатися до його плану використання заморожених російських державних активів для фінансування України, зруйнувавши надії блоку на отримання глобальної підтримки цієї ініціативи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Під час зустрічі міністрів фінансів G7 Токіо відхилило прохання Брюсселя долучитися до плану щодо використання на користь України доходів від російських активів. Японія дала зрозуміти, що не може використати заморожені російські активи на суму близько $30 млрд, що зберігаються на її території.

Європейська комісія хоче, щоб столиці країн ЄС досягли угоди про використання до €210 млрд до саміту лідерів 18 грудня. Однак Бельгія чинить опір, побоюючись, що їй доведеться повернути всю суму, якщо Росія поверне ці гроші.

Нагадаємо, міністри фінансів країн «Великої сімки» розглядають можливість використання всіх заморожених російських активів для сприяння досягненню справедливого та тривалого миру в Україні, а також для підтримки економічних реформ в країні.

Зокрема, уряд Великої Британії планує використати £8 млрд російських активів на підтримку України та закликає ЄС і партнерів розблокувати до £100 млрд. Єврокомісія пропонує обійти бельгійське вето. 

Теги: Європейський Союз Японія росія

