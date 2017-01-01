ЄС оприлюднив новий список офшорів

Йдеться про країни та території, де податкові юрисдикції не співпрацюють з ЄС у питанні оподаткування

Європейський союз оприлюднив оновлений список 17 країн та територій, законодавства яких дозволяють ухилятися іноземцям від сплати податків. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, повідомляє Укрінформ. «Метою є забезпечення належного урядування на світовому рівні для максимізації зусиль із запобігання оборудок й ухилення від



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Йдеться про країни та території, де податкові юрисдикції не співпрацюють з ЄС у питанні оподаткування

Європейський союз оприлюднив оновлений список 17 країн та територій, законодавства яких дозволяють ухилятися іноземцям від сплати податків.

Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, повідомляє Укрінформ.

«Метою є забезпечення належного урядування на світовому рівні для максимізації зусиль із запобігання оборудок й ухилення від оподаткування», - заявили в ЄС.

Йдеться про країни та території, де податкові юрисдикції не співпрацюють з ЄС у питанні оподаткування.

Це, зокрема, 17 країн та території: Американське Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республіка Корея, Макао, Маршалові острови, Монголія, Намібія, Палау, Панама, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго, а також Туніс, Об’єднані Арабські Емірати.

Як повідомляв «Главком», 5 листопада з’явився новий офшорний компромат на світові компанії та політиків. Журналісти з різних країн дослідили 13,4 млн документів, де згадуються імена понад 120 політиків з майже 50 країн світу, а також підприємства, спортсмени, бізнесмени та інші високопоставлені особи.

Зокрема ЗМІ припускають, що метою створення офшорної компанії президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків. Юристи Порошенка заперечують це.

Фонди королеви Великобританії Єлизавети II інвестували в офшори близько 10 млн фунтів. Представник королеви вже визнав інвестиції в фонд на Кайманах.

Журналістам вдалося дізнатися, що один екс-соратників Януковича Антон Пригодський через офшорну мальтійську компанію замовив 37-метрову яхту вартістю понад €13 млн. Ще одним фігурантом «Райських паперів» виявився колишній віце-прем'єр-міністр України від Радикальної партії Валерій Вощевський.

5 грудня стало відомо, що у міжнародному розслідуванні «Райські документи» фігурують 68 українців (55 чоловіків і 13 жінок).