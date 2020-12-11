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    Економіка та фінанси

    ЄС розширив санкції проти Туреччини через буріння в Середземному морі

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    В середині серпня Туреччина відправила розвідувальне судно &laquo;Орук Рейс&raquo; в спірну зону, що закінчилося конфліктом з Грецією. - ЄС розширив санкції проти Туреччини через буріння в Середземному морі
    В середині серпня Туреччина відправила розвідувальне судно «Орук Рейс» в спірну зону, що закінчилося конфліктом з Грецією.

    У заяві ЄС не уточнюється, хто конкретно підпаде під обмеження

    Європейська рада прийняла рішення розширити санкції проти Туреччини, введені через бурові роботи в Східному Середземномор'ї.

    Про це йдеться у висновку за підсумками саміту, який опублікував представник президента Євроради.

    У заяві сказано, що ЄС залишається прихильним захисту інтересів країн-членів союзу і підтримці регіональної стабільності. При цьому не уточнюється, хто конкретно підпаде під обмеження.

    Крім цього, верховному представникові ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю доручено розробити доповідь щодо політичних, економічних та торговельних відносин з Туреччиною. Термін подання доповіді – березень 2021 року.

    ЄС координуватиме дії з питань Туреччини і Східного Середземномор'я з США, йдеться в заяві. В Євросоюзі в черговий раз заявили, що дії Анкари носять односторонній і провокативний характер.

    Як відомо, конфлікт виник через розвідку Туреччиною родовищ на ділянці морського шельфу, який Греція і Кіпр вважають частиною своїх виняткових економічних зон.

    В середині серпня Туреччина відправила розвідувальне судно «Орук Рейс» в спірну зону, що закінчилося конфліктом з Грецією.

    Напередодні ЗМІ також повідомили, що Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії.

    Теги: Туреччина ЄС газ санкції Греція Кіпр море
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