ЄС розширив санкції проти Туреччини через буріння в Середземному морі

В середині серпня Туреччина відправила розвідувальне судно «Орук Рейс» в спірну зону, що закінчилося конфліктом з Грецією.

У заяві ЄС не уточнюється, хто конкретно підпаде під обмеження

Європейська рада прийняла рішення розширити санкції проти Туреччини, введені через бурові роботи в Східному Середземномор'ї.

Про це йдеться у висновку за підсумками саміту, який опублікував представник президента Євроради.

У заяві сказано, що ЄС залишається прихильним захисту інтересів країн-членів союзу і підтримці регіональної стабільності. При цьому не уточнюється, хто конкретно підпаде під обмеження.

Крім цього, верховному представникові ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю доручено розробити доповідь щодо політичних, економічних та торговельних відносин з Туреччиною. Термін подання доповіді – березень 2021 року.

ЄС координуватиме дії з питань Туреччини і Східного Середземномор'я з США, йдеться в заяві. В Євросоюзі в черговий раз заявили, що дії Анкари носять односторонній і провокативний характер.

Як відомо, конфлікт виник через розвідку Туреччиною родовищ на ділянці морського шельфу, який Греція і Кіпр вважають частиною своїх виняткових економічних зон.

В середині серпня Туреччина відправила розвідувальне судно «Орук Рейс» в спірну зону, що закінчилося конфліктом з Грецією.

Напередодні ЗМІ також повідомили, що Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії.