У Європі знову подорожчав газ

Після вибуху завод змушений припинити роботу на три тижні

Зупинка заводу у США спричинить дефіцит зрідженого природного газу у Європі

На заводі з виробництва зрідженого природного газу Freeport LNG у США стався вибух. У зв’язку з цим завод закриється мінімум на три тижні. Про це повідомляє Reuters.

Freeport LNG, яка забезпечує близько 20% переробки газу в США, повідомила про зупинку пізно ввечері в середу після оцінки збитку об'єкту. Аварія на заводі на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі уже викликала зростання цін на газ в Європі.

Вплив зупинки заводу на ринок поширився в четвер, піднявши ціни на газ в Європі, оскільки трейдери побоювалися, що втрата поставок з США викличе стрес на ринку, який і без того бореться зі скороченням поставок з Росії.

Аналітики зазначають, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну європейські покупці уникають російського зрідженого природного газу.

«Це серйозне припинення виробництва на великому об'єкті в США», - сказав Алекс Мантон, директор з глобального газу та зрідженого природного газу в дослідницькій компанії Rapidan Energy. За його словами, Freeport LNG відвантажує близько чотирьох партій зрідженого природного газу на тиждень, а тритижнева зупинка прибере з ринку не менше 1 млн тонн палива.

Аналітик прогнозує, що світ очікує дефіцит зрідженого природного газу. А конкуренція за спотовий газ призведе до зростання світових цін на блакитне паливо.

У Європі базовий місячний контракт на газ в нідерландському хабі TTF виріс на 12,6% до 88,70 євро за мегават-годину (МВтч) на ранкових торгах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз розробив план, щоб бути готовим до призупинки поставок російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак раніше висловив думку, що Росія спробує розколоти Європейський Союз і продовжить свій шантаж