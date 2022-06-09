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    Економіка

    У Європі знову подорожчав газ

    Після вибуху завод змушений припинити роботу на три тижні - У Європі знову подорожчав газ
    Після вибуху завод змушений припинити роботу на три тижні
    фото з відкритих джерел

    Зупинка заводу у США спричинить дефіцит зрідженого природного газу у Європі

    На заводі з виробництва зрідженого природного газу Freeport LNG у США стався вибух. У зв’язку з цим завод закриється мінімум на три тижні. Про це повідомляє Reuters.

    Freeport LNG, яка забезпечує близько 20% переробки газу в США, повідомила про зупинку пізно ввечері в середу після оцінки збитку об'єкту. Аварія на заводі на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі уже викликала зростання цін на газ в Європі.

    Вплив зупинки заводу на ринок поширився в четвер, піднявши ціни на газ в Європі, оскільки трейдери побоювалися, що втрата поставок з США викличе стрес на ринку, який і без того бореться зі скороченням поставок з Росії.

    Аналітики зазначають, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну європейські покупці уникають російського зрідженого природного газу.

    «Це серйозне припинення виробництва на великому об'єкті в США», - сказав Алекс Мантон, директор з глобального газу та зрідженого природного газу в дослідницькій компанії Rapidan Energy. За його словами, Freeport LNG відвантажує близько чотирьох партій зрідженого природного газу на тиждень, а тритижнева зупинка прибере з ринку не менше 1 млн тонн палива.

    Аналітик прогнозує, що світ очікує дефіцит зрідженого природного газу. А конкуренція за спотовий газ призведе до зростання світових цін на блакитне паливо.

    У Європі базовий місячний контракт на газ в нідерландському хабі TTF виріс на 12,6% до 88,70 євро за мегават-годину (МВтч) на ранкових торгах.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз розробив план, щоб бути готовим до призупинки поставок російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.

    Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак раніше висловив думку, що Росія спробує розколоти Європейський Союз і продовжить свій шантаж

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    Теги: США газ Європа
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    У Європі знову подорожчав газ