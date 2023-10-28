Через негоду загинули троє українців

Рятувальники здійснили 231 виїзд майже по всій території України

Наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1880 населених пунктів

Внаслідок суботньої негоди в Україні загинули 3 особи та 10 травмовано. Про це інформує ДСНС України.

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Рятувальники здійснили 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев. Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві.

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До робіт залучено понад тисячу рятувальників та 260 одиниць техніки.

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«Наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1880 населених пунктів у 16 областях, а саме: Київська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Донецька, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька. До відновлення електропостачання залучено бригади Укренерго», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.

За даними ДТЕК, унаслідок шквального вітру в Київській області пошкоджено 305 ліній 110 кВ та 7 351 трансформаторна підстанція. Через негоду знеструмлення відбувалися в 1045 населених пунктах у 14 областях України.