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Через негоду загинули троє українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Через негоду загинули троє українців
Рятувальники здійснили 231 виїзд майже по всій території України
фото: ДСНС України

Наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1880 населених пунктів

Внаслідок суботньої негоди в Україні загинули 3 особи та 10 травмовано. Про це інформує ДСНС України.

Рятувальники здійснили 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев. Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві.

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До робіт залучено понад тисячу рятувальників та 260 одиниць техніки.

«Наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1880 населених пунктів у 16 областях, а саме: Київська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Донецька, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька. До відновлення електропостачання залучено бригади Укренерго», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.

За даними ДТЕК, унаслідок шквального вітру в Київській області пошкоджено 305 ліній 110 кВ та 7 351 трансформаторна підстанція. Через негоду знеструмлення відбувалися в 1045 населених пунктах у 14 областях України.

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Теги: Укренерго

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