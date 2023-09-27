Кабмін планує запровадити в Україні екологічний податок, як в Британії та Швейцарії
Зростання податкових ставок відбуватиметься після завершення воєнного стану
Кабмін планує запровадити в Україні новий екологічний податок на європейський зразок. Він передбачений на захоронення та розміщення сміття на полігонах, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Зазначається, що метою введення податку є стимулювання переробки відходів, за винятком тих, які не можна переробити. Його впровадження передбачено законом «Про управління відходами», який набув чинності 9 липня поточного року.
Міндовкілля планує таким чином заохотити до сортування сміття та його переробки у матеріал, який підлягатиме повторному використанню.
«Поховання на полігонах досі залишається найпростішим і найдешевшим способом позбутися відходів у нашій країні. У той час як у європейській ієрархії це остання і найбільш небажана опція», – розповіли в міністерстві.
У публікації йдеться, що переважна більшість відходів в нашій країні була задекларована як малонебезпечні. Велику їх кількість можна було б посортувати і піддати рециклінгу, але вони потрапили на полігони та сміттєзвалища. Зазначається, що станом на зараз в Україні поховання на полігонах залишається найдешевшим та найпростішим способом позбутися відходів, хоча в європейських країнах це останній зі способів.
У 23 європейських країнах, а також у Великій Британії та Швейцарії діють податки за захоронення побутових відходів на полігонах, при чому ставки відрізняються серйозно – від 5 до 100 євро/т.
Міндовкілля заявляє, що запропоновані цільові ставки податку не запроваджуватимуться одразу – буде поступове зростання протягом 7 років після завершення воєнного стану в Україні.
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