Директорка Фонду Притули стала заступницею міністра стратегічних галузей промисловості

Гвоздяр до призначення на посаду заступниці міністра була директоркою Благодійного фонду Сергія Притули

Кабінет Міністрів призначив Ганну Гвоздяр заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості, вона є директоркою Благодійного фонду Сергія Притули. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Призначено: Гвоздяр Ганну Юріївну заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Дараган Людмилу Віталіївну державним секретарем Міністерства оборони України», – написав Мельничук.

Поки що Фонд Притули не повідомляв про звільнення Гвоздяр з посади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Призначена у Міноборони Дараган має правознавчу освіту, працювала у юридичному управлінні апарату політичної партії, помічником Міністра юстиції, керівником офісу народного депутата – Олексія Порошенка, сина п'ятого президента.

З 2019 по 2022 роки працювала Держсекретарем Міністерства у справах ветеранів.

У липні 2023 року її призначили заступницею тодішнього голови Фонду державного майна – Рустема Умєрова. Наразі він є міністром оборони.

Також Кабмін звільнив держсекретаря Міністерства у справах ветеранів – Віталія Загайного.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова. До слова, 5 вересня Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони.

Нещодавно Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.