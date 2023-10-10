Державний бюджет України на 2024 рік. Зеленський увів в дію рішення РНБО

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Рада національної безпеки і оборони «Про пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України». Про це йдеться в указі №682 від 9 жовтня.

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«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 жовтня 2023 року «Про пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет У країни на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», – зазначається в документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Раніше повідомлялося, що 15 вересня, Кабінет Міністрів України вніс у Верховної Раду проєкт державного бюджету на 2024 рік.

До слова, Верховна Рада проголосувала в цілому за збільшення видатків державного бюджету України 2023 року на 322,6 млрд грн. Більшість із цих коштів піде на Сили оборони України.