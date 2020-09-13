Українцям готують сюрприз з реєстрацією нових авто



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Автосалони офіційних імпортерів і дилерів зможуть надавати офіційно послуги з реєстрації автомобілів

В автосалоні покупець нового автомобіля зможе відразу отримати реєстраційний держномер і техпаспорт на транспортний засіб

Кабінет міністрів України допрацював проект постанови про реєстрацію нових транспортних засобів, який передбачає, що їх можна буде зареєструвати прямо в автосалоні. Про це повідомляє «Автоконсалтинг».

Даний проект надійшов на узгодження в уряд з Міністерства внутрішніх справ і націлений на реєстраційну оптимізацію.

Передбачається, що автосалони офіційних імпортерів і дилерів зможуть надавати офіційно послуги з реєстрації автомобілів. Для цього вони повинні зареєструватися в Головному сервісному центрі (ГСЦ) МВС як суб’єкти господарювання та підписати з ГСЦ МВС договір про співпрацю.

Тоді вони отримають право самі готувати необхідні документи для реєстрації авто, по тій формі, яка прийнята в ГСЦ, і ідентифікувати особистість покупців транспортних засобів та/або їх повноважних представників.

Підготовлені імпортерами та дилерами документи будуть передаватися в ГСЦ через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС.

Відзначається, що в автосалоні покупець нового автомобіля зможе відразу отримати реєстраційний держномер і техпаспорт на транспортний засіб.

Як повідомлялося, правила дорожнього руху невдовзі можуть дещо змінитися, – якщо проєкт постанови, розробленої МВС, буде внесений до порядку денного засідання уряду та підтриманий.

Нагадаємо, процес отримання водійських прав стане складнішим.