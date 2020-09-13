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    Суспільство

    Українцям готують сюрприз з реєстрацією нових авто

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    Автосалони офіційних імпортерів і дилерів зможуть надавати офіційно послуги з реєстрації автомобілів - Українцям готують сюрприз з реєстрацією нових авто
    Автосалони офіційних імпортерів і дилерів зможуть надавати офіційно послуги з реєстрації автомобілів

    В автосалоні покупець нового автомобіля зможе відразу отримати реєстраційний держномер і техпаспорт на транспортний засіб

    Кабінет міністрів України допрацював проект постанови про реєстрацію нових транспортних засобів, який передбачає, що їх можна буде зареєструвати прямо в автосалоні. Про це повідомляє «Автоконсалтинг».

    Даний проект надійшов на узгодження в уряд з Міністерства внутрішніх справ і націлений на реєстраційну оптимізацію.

    Передбачається, що автосалони офіційних імпортерів і дилерів зможуть надавати офіційно послуги з реєстрації автомобілів. Для цього вони повинні зареєструватися в Головному сервісному центрі (ГСЦ) МВС як суб’єкти господарювання та підписати з ГСЦ МВС договір про співпрацю.

    Тоді вони отримають право самі готувати необхідні документи для реєстрації авто, по тій формі, яка прийнята в ГСЦ, і ідентифікувати особистість покупців транспортних засобів та/або їх повноважних представників.

    Підготовлені імпортерами та дилерами документи будуть передаватися в ГСЦ через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС.

    Відзначається, що в автосалоні покупець нового автомобіля зможе відразу отримати реєстраційний держномер і техпаспорт на транспортний засіб.

    Як повідомлялося, правила дорожнього руху невдовзі можуть дещо змінитися, – якщо проєкт постанови, розробленої МВС, буде внесений до порядку денного засідання уряду та підтриманий.

    Нагадаємо, процес отримання водійських прав стане складнішим.

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