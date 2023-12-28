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Китай в наступному році потерпатиме від трьох економічних проблем

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай в наступному році потерпатиме від трьох економічних проблем
Китай не може повернутись до колишніх успіхів у економіці
фото із відкритих джерел

Китаю все ще не вдалося відновити економіку до пандемії, і це, ймовірно, вплине на економіку у 2024 році

Наступного року відновлення економіки Китаю навряд чи зможе досягти рівня, який існував до пандемії, а зростання ВВП сповільниться до 4,1% порівняно з прогнозованими 5,2% у 2023 році. Економісти Conference Board озвучили три головні проблеми, з якими економіка Китаю продовжуватиме боротися наступного року. Про це пише Business Insider.

1. Зниження незадоволеного попиту

Зростання споживання в третьому кварталі в Китаї було викликане стимулюванням попиту, і це знизиться в найближчі місяці, оскільки впевненість китайських споживачів у майбутньому залишається слабкою, і в даний час не спостерігається жодних подій, які могли б призвести до зміни настроїв. Громадяни Китаю, як і раніше, стурбовані своєю фінансовою безпекою та ринком праці, а також політикою Пекіна, яка перешкоджає витратам та заохочує обережні заощадження.

2. Спад на ринку нерухомості продовжиться

Найбільші китайські забудовники оголосили дефолт чи банкрутство, а спроби влади стабілізувати сектор нерухомості не мали ефекту. Аналітики Conference Board вважають, що китайські домогосподарства втратили довіру до нерухомості як каналу накопичення капіталу.

3. Закордонний попит на китайську продукцію може сповільнитись

Глобальний економічний спад у США та Європі – це також погана новина також для Китаю, попит на експорт якого в новому році продовжить знижуватися. Китай не зможе експортувати товарів у достатній кількості.

Китай реалізує не масштабні стимулюючі заходи, а лише поступові. Через низку глибоких структурних проблем будь-який величезний пакет економічних стимулів буде малоймовірним. Політика зі стимулювання зростання кредитування та інвестицій обмежена і вихід за її рамки може спровокувати ще більшу економічну неефективність, тому уряд Китаю утримується від ширшого спектру стимулюючих заходів.

Раніше стало відомо, що доставка товарів морем до Європи суттєво здорожчає. З наступного року європейські судновласники будуть зобов'язані сплачувати «зелений» податок – викуповувати квоти на викид їх судами СО2. Витрати, що виросли, відчують на собі всі європейці, кажуть власники суден.  З 2024 року норвезькі судноплавні компанії очікують на додатковий рахунок у мільярди крон. Норвезьке видання зазначає, що з нового року не тільки промислові та нафтові гравці, такі як Yara та Equinor, сплачуватимуть квоти на викиди CO2 через європейську торговельну систему ETS, але й судноплавні компанії.

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Теги: економіка експорт Китай політика дефолт

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