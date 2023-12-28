Китай в наступному році потерпатиме від трьох економічних проблем

Китаю все ще не вдалося відновити економіку до пандемії, і це, ймовірно, вплине на економіку у 2024 році

Наступного року відновлення економіки Китаю навряд чи зможе досягти рівня, який існував до пандемії, а зростання ВВП сповільниться до 4,1% порівняно з прогнозованими 5,2% у 2023 році. Економісти Conference Board озвучили три головні проблеми, з якими економіка Китаю продовжуватиме боротися наступного року. Про це пише Business Insider.

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1. Зниження незадоволеного попиту

Зростання споживання в третьому кварталі в Китаї було викликане стимулюванням попиту, і це знизиться в найближчі місяці, оскільки впевненість китайських споживачів у майбутньому залишається слабкою, і в даний час не спостерігається жодних подій, які могли б призвести до зміни настроїв. Громадяни Китаю, як і раніше, стурбовані своєю фінансовою безпекою та ринком праці, а також політикою Пекіна, яка перешкоджає витратам та заохочує обережні заощадження.

2. Спад на ринку нерухомості продовжиться

Найбільші китайські забудовники оголосили дефолт чи банкрутство, а спроби влади стабілізувати сектор нерухомості не мали ефекту. Аналітики Conference Board вважають, що китайські домогосподарства втратили довіру до нерухомості як каналу накопичення капіталу.

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3. Закордонний попит на китайську продукцію може сповільнитись

Глобальний економічний спад у США та Європі – це також погана новина також для Китаю, попит на експорт якого в новому році продовжить знижуватися. Китай не зможе експортувати товарів у достатній кількості.

Китай реалізує не масштабні стимулюючі заходи, а лише поступові. Через низку глибоких структурних проблем будь-який величезний пакет економічних стимулів буде малоймовірним. Політика зі стимулювання зростання кредитування та інвестицій обмежена і вихід за її рамки може спровокувати ще більшу економічну неефективність, тому уряд Китаю утримується від ширшого спектру стимулюючих заходів.

Раніше стало відомо, що доставка товарів морем до Європи суттєво здорожчає. З наступного року європейські судновласники будуть зобов'язані сплачувати «зелений» податок – викуповувати квоти на викид їх судами СО2. Витрати, що виросли, відчують на собі всі європейці, кажуть власники суден. З 2024 року норвезькі судноплавні компанії очікують на додатковий рахунок у мільярди крон. Норвезьке видання зазначає, що з нового року не тільки промислові та нафтові гравці, такі як Yara та Equinor, сплачуватимуть квоти на викиди CO2 через європейську торговельну систему ETS, але й судноплавні компанії.