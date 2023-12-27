Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї через війну в Україні

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку

Через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. Про це повідомляє Tagesschau.

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«До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд», – ідеться в матеріалі.

Попередній максимум у 9,35 млрд євро з 2021 року було перевищено на 25%. Порівняно з попереднім роком зростання становило навіть 40%. Більше третини затвердженого експорту на суму 4,15 млрд євро пішли в Україну для захисту від російських окупантів.

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Видання вказує, що цифри стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня 2023 року, коли федеральний уряд схвалив експорт військової зброї на суму 6,15 мільярда євро та іншої військової техніки на суму 5,57 млрд євро.

Майже 90% припадають на держави ЄС і НАТО, Україну та держави, до яких відносяться так само або аналогічно державам НАТО, коли йдеться про контроль над експортом озброєнь, – наприклад, Японія, Австралія або Південна Корея.

Федеральний уряд передав зброю та інші озброєння німецького виробництва на суму 1,76 мільярда євро для інших країн, таких як Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Нагадаємо, 22 грудня, Німеччина передала Україні додаткові зенітки Gepard.