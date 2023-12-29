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Росія визнала, що її товари у «дружніх» країнах ніхто не чекає

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія визнала, що її товари у «дружніх» країнах ніхто не чекає
Товари, зроблені в Росії, не знаходять покупців за кордоном
фото із відкритих джерел

Росія прагне вибудувати нову стратегію у зовнішній торгівлі, але виходить погано

Товари країни-окупанта, які до війни в Україні продавалися в Європі, виявилися нікому не потрібними у «дружніх» країнах, заявив перший віце-прем'єр РФ Андрій Білоусов. Про це пишуть росЗМІ

«Коли ми говоримо «нас не пускають на ринок Європи, де ми раніше були, і нам потрібно виходити на ринки дружніх країн», маємо чітко розуміти, що на ринках дружніх країн на нас ніхто не чекає. Ці ринки зайняті або товарами самих дружніх країн, або їх конкурентами – тими самими європейськими товарами», – сказав Білоусов.

За його словами, зараз російських товарів немає у Китаї, Індії та В'єтнамі. Щоб вони з'явилися там, виробникам потрібно створювати конкурентні переваги. Однак є ще одна проблема – логістика, зазначив Білоусов.

«Одна справа – везти вантажі до Європи через Роттердам, а інша справа – до Південно-Східної Азії, Китаю, Індії, Центральної Азії: витрати інші. Щоб хоча б вирівняти прибутковість, потрібно докладати неабияких зусиль», – визнав віце-прем'єр.

Також він вважає проблемою впізнаваність російських брендів. «Експорт іде за брендами. Спочатку потрібно запустити бренд «Зроблено в Росії», а потім наповнювати «Зроблено в Росії» конкретними марками, видами продукції», – зазначив Білоусов.

За його словами, уряд Росії вибудовує нову стратегію країни у зовнішній торгівлі. Вона ґрунтуватиметься на вибудовуванні альянсів із опорними «дружніми» країнами та відмові від вбудовування у систему глобального поділу праці на користь «формування стратегічної стійкості».

«Йдеться про взаємопроникну систему альянсів. Коли різні великі гравці входять до різних альянсів, багатосторонні та двосторонні. І ось ця мережа, яка формується, і є те, що ми називаємо багатополярним світом», – пояснив Білоусов.

Чиновник визнав, що для компаній такий підхід буде складним, «бо правила формування альянсів різні та універсальних правил може і не бути». Однак світ, за його словами, рано чи пізно їх виробить, тому що альтернатива цьому – «звалювання до хаосу». «Має бути сильний модератор цієї конструкції, Організація Об'єднаних Націй, і повинен зберігатися баланс сил», – підсумував Білоусов.

Нагадаємо, напередодні Різдвяних свят митниця Німеччини нагадала, що на імпорт з РФ поширюється заборона на широке коло товарів, через введені санкції за агресію проти України. Про це йдеться у пресрелізі німецької митниці.

Митниця попередила, що буде вилучати з посилок товари, які потрапили під санкції. Як зазначається, під санкції підпадають багато видів товарів, які зазвичай містяться в посилках до свят: целюлоза й папір, деревина та вироби з дерева, каміння та дорогоцінні метали, сигарети, пластмаси й хімічна продукція, зокрема косметика. Наголошується, що подарункові посилки, які надсилаються приватними особами з Росії іншим приватним особам на території Євросоюзу, не є винятком із санкційного режиму.

Раніше стало відомо, що поштова служба Латвії Latvijas Pasts зіткнулася зі звинуваченнями в читанні листів, які надсилаються до Росії та Білорусі. Це стало відомо після того, як чоловік відправив листівку своїй подрузі до Москви і вона виявила, що лист був розкритий і на ньому була наклейка, яка свідчить про це. Мешканець Риги Анжей Дмуховський відправив знайомій у Росії вітальну листівку. Але росіянка отримала її із латою на конверті та штампом security check (перевірка безпеки), що означає, що його розкривали офіційні органи. 

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Теги: росія правила Китай експорт ринок торгівля

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