«Стріляти в ногу». Російський екперт розповів правду про молочну галузь РФ

За повідомленням експертів, у Росії експортного потенціалу більше немає

Запроваджені ЄС та США санкції проти Росії спричинять значне відставання молочної галузі РФ. Про це заявив директор Центру вивчення молочного ринку Михайло Міщенко під час XIII Молочної Олімпіади в Казахстані. Тези його виступу та презентацію опублікувало видання The DairyNews.

«Війна колись закінчиться, але глобальна конкуренція залишиться, і тут ми зіштовхнемося з тим, що технологічне відставання промисловості в Росії призведе до падіння конкурентоспроможності», - заявив Міщенко.

У якості прикладу він згадав ситуацію з упаковкою для молочної продукції, нагадавши, що «ЯрМолПрод» повідомив про необхідність суттєво спростити упаковку внаслідок її дефіциту. Міщенко додав, що крім спрощення та вибору дешевших пакувальних рішень, переробникам доведеться скорочувати і серйозно змінювати асортиментний портфель.

Експерт сказав, що нині загальний курс Росії схожий на те, що ми «стріляємо собі в ногу». «Війна колись закінчиться, але глобальна конкуренція залишиться, і тут ми зіштовхнемося з тим, що технологічне відставання промисловості в Росії призведе до падіння конкурентоспроможності», – заявив експерт.

Також Міщенко під час свого виступу розповів, що у Росії найвища ціна молока – $59,26 за 100 кг або 34,90 рублів за 1 кг . Для порівняння у Казахстані вартість молока становить $57,92 за 100 кг , у США – $55,31, а в Україні – $41,70. «Це пов’язано з тим, що РФ стримує курс долара та умовно міцний рубль дає низьку конкурентоспроможність для експорту. Хоча про який експорт із Росії сьогодні можна говорити», – зауважив він.

В його презентації сказано, що в 2022 році число людей, які страждають від недоїдання, виросте ще на 30-50 мільйонів та що головною причиною цього стане війна в Україні.

Висновки щодо Росії він зробив такі:

Росія і Білорусь остаточно стали одним ринком;

у Росії експортного потенціалу більше немає (за винятком ЄАЕС);

технологічне відставання російської промисловості та падіння конкурентоспроможності;

скорочення і спрощення асортименту;

споживання на душу населення скоріше за все не скоротиться;

обсяг ринку буде падати за рахунок скорочення населення;

перехід на абсолютно державне регулювання цін;

можлива націоналізація виробництв.

Як раніше повідомлялося, виробництво кисломолочної продукції Росії опинилося під загрозою. Підприємства повідомляють про труднощі при закупівлі закваски у іноземних постачальників. Нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

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