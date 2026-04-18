На Лівому березі Києва – перебої зі світлом, затримується електротранспорт
Перебої з електропостачанням виникли через пожежу на підстанції
В окремих частинах Дніпровського району столиці – перебої з електропостачанням через пожежу на підстанції. Аварійні бригади прибули на місце. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
«Через відсутність напруги в мережі затримується низка маршрутів електротранспорту. Зокрема, тролейбуси №№ 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К та трамваї №№ 22, 27, 28, 33, 35», – ідеться повідомленні.
