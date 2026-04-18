На Лівому березі Києва – перебої зі світлом, затримується електротранспорт

Надія Карбунар
У Дніпровському районі горить трансформатор, через що подекуди зникло світло
фото з відкритих джерел

Перебої з електропостачанням виникли через пожежу на підстанції

В окремих частинах Дніпровського району столиці – перебої з електропостачанням через пожежу на підстанції. Аварійні бригади прибули на місце. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Через відсутність напруги в мережі затримується низка маршрутів електротранспорту. Зокрема, тролейбуси №№ 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К та трамваї №№ 22, 27, 28, 33, 35», – ідеться повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня у Броварах сталася пожежа в приватному житловому будинку. Під час ліквідації загоряння бійцям ДСНС вдалося врятувати людину.

Також у селі Іванків Вишгородського району Київської області місцеві жителі викликали поліцію через феєрверк, який запустили поблизу річки, що призвело до пожежі. Підозрюваним виявився 19-річний місцевий житель. За попередніми даними поліції, перебуваючи поблизу річки, він активував побутовий феєрверк у вигляді свічки, внаслідок чого зайнявся трав’яний настил.

Терорист у Києві вбив подружжя, їхній 11-річний син залишився сиротою
На Лівому березі Києва – перебої зі світлом, затримується електротранспорт
Трагедія в Києві: Зеленський повідомив деталі збройного нападу
Перед розстрілом людей у Києві терорист підпалив свою квартиру
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
Стрілянина у Києві: Зеленський назвав кількість загиблих
