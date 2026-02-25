Головна Країна Політика
Канада оголосила про новий внесок на підтримку енергетики України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Канада оголосила про новий внесок на підтримку енергетики України
Шмигаль: Дякую уряду Канади за послідовну підтримку української енергетики
колаж: Міненерго

Внесок спрямують на закупівлю та постачання енергетичного обладнання для українських енергокомпаній

Канада оголосила про новий внесок до фонду підтримки енергетики України у розмірі €12,4 млн. Загальний обсяг підтримки від країни наразі становить €44,6 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Внесок спрямують на закупівлю та постачання енергетичного обладнання для українських енергокомпаній, яке допоможе відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

«Дякую уряду Канади за послідовну підтримку української енергетики. У період постійних атак на об’єкти генерації та мережі така допомога дозволяє нам оперативно відновлювати інфраструктуру та готуватися до наступних опалювальних сезонів», – сказав міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, до Міжнародного кримінального суду скеровано матеріали про атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України. Йдеться про удари з липня 2025 року по лютий 2026 року.

До слова, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Теги: енергетика Міненерго Канада

