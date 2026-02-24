Канада запровадила нові санкції проти РФ

Під обмеження потрапили десятки осіб і компаній, а також судна тіньового флоту; частину коштів Оттава спрямує на підтримку енергетики України

Уряд Канади оголосив про новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає розширення списку підсанкційних осіб і установ, а також зниження цінової стелі на російську сиру нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне повідомлення канадської сторони.

У канадському уряді заявили: «Канада запроваджує санкції проти 21 особи й 53 установ, а також 100 суден російського тіньового флоту. Канада також знижує цінову стелю на російську сиру нафту з $47,6 до $44,1 за барель».

Зазначається, що нові обмеження мають на меті посилити економічний тиск на Росію, зменшити її доходи від енергоресурсів і обмежити фінансові інструменти, зокрема криптоінфраструктуру. Також санкційні заходи спрямовані на послаблення потенціалу РФ у сфері штучного інтелекту та виробництва безпілотників.

Окрім цього, Канада оголосила про додаткову фінансову допомогу Україні. Зокрема, до Фонду енергетичної підтримки України буде спрямовано 20 млн канадських доларів, що становить приблизно 15 млн доларів США. В уряді пояснили: «Ці кошти дадуть змогу українським енергокомпаніям закуповувати й доставляти обладнання за допомогою конкурентного тендерного процесу, аби ремонтувати й відбудовувати критичну енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами».

За оцінкою канадської сторони, санкції спрямовані на комплексне послаблення економічних можливостей Росії та зниження її спроможності фінансувати війну проти України.

