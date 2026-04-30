Польща обмежила рух у пункті «Шегині» на кілька тижнів: що сталося

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Польща обмежила рух у пункті «Шегині» на кілька тижнів: що сталося
На кордоні з Польщею обмежили рух через ремонт у «Шегині»
Ремонт на польській стороні знизить пропускну спроможність і створить ризик заторів

На одному з ключових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні тимчасово обмежили рух транспорту через дорожні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Йдеться про пункт пропуску «Медика – Шегині». Обмеження запроваджено у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на польській стороні.

«До уваги громадян, які планують перетинати кордон через пункт пропуску «Медика – Шегині». У зв'язку з проведенням робіт із заміни дорожнього покриття на польській стороні можливе тимчасове зниження пропускної спроможності», – зазначили у ДПСУ.

За інформацією відомства, ремонтні роботи триватимуть орієнтовно п’ять тижнів і охоплюватимуть обидва напрямки руху — як на в’їзд, так і на виїзд. Рух транспорту організують поетапно: під час виконання робіт на одній смузі автомобілі перенаправлятимуть на іншу.

Окремі обмеження стосуватимуться вантажного транспорту. За даними польської сторони, 9 та 16 травня тимчасово перекриють дві під’їзні смуги до вагових платформ на в’їзд до Польщі. У ці дні оформлення вантажівок здійснюватиметься через смугу, призначену для автобусів. «Просимо врахувати зазначені обмеження під час планування поїздок», - додали у ДПСУ.

До слова, раніше на пункті пропуску «Медика» польські прикордонники виявили джерело потужного радіоактивного випромінювання у багажі 54-річної громадянки України. Як з’ясувалося пізніше, «фонила» звичайна банкнота номіналом $100.

Повідомляється, що під час планового проходження контролю спрацював радіометричний сигнал на спеціальних воротах. Система зафіксувала значне перевищення рівня радіації, що змусило правоохоронців провести детальний огляд.

Жінка намагалася ввезти до Польщі суму майже $10 000. Жінка пояснила, що гроші мали бути використані для придбання автомобіля. Прикордонники почали перевіряти кожну купюру окремо і швидко знайшли «винуватицю» тривоги.

Читайте також

Операції з затримання пройшли одночасно у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Вчора, 13:35
У березні польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна в Україну
Польща звільнила російського археолога, якого мала екстрадувати до України
28 квiтня, 15:47
Поліція Вроцлава відкрила провадження за статтею «замах на вбивство»
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
28 квiтня, 12:40
Британські винищувачі патрулюють кордони ЄС, однак повітряні цілі над Україною вони не збивають
Ігнат пояснив, чому країни-сусіди не збивають російські дрони над Україною
26 квiтня, 21:58
Південний міст є найвищим у столиці. Він був відкритий 25 грудня 1990 року
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
23 квiтня, 14:05
Торік дохід «ЛПП Україна», яка управляє брендами Reserved, Cropp та Sinsay, сягнув майже 17 млрд грн
Кожна восьма польська компанія в Україні отримує понад 100 млн грн доходу: статистика
15 квiтня, 10:53
Енергетики просять українців ощадливо споживати електроенергію у вечірні години
Що буде з відключеннями світла на Великдень: «Укренерго» звернулося до споживачів
11 квiтня, 19:44
32-річний уродженець Черкащини разом зі спільниками організовував незаконні маршрути для виїзду чоловіків за кордон
У Києві викрито схему втечі чоловіків до ЄС через Білорусь за $10 тис.
8 квiтня, 16:43
Військові Польщі обговорюють командно-штабні навчання
Польща проведе секретну репетицію початку війни: про що йдеться
31 березня, 20:34

Соціум

Швеція перехопила судно із краденим українським зерном
Швеція перехопила судно із краденим українським зерном
Кремль озвучив нову заяву щодо «перемир’я» до 9 травня
Кремль озвучив нову заяву щодо «перемир’я» до 9 травня
Польща обмежила рух у пункті «Шегині» на кілька тижнів: що сталося
Польща обмежила рух у пункті «Шегині» на кілька тижнів: що сталося
СБУ повторно вдарила по станції постачання нафти у Пермі
СБУ повторно вдарила по станції постачання нафти у Пермі
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
Судно з краденим зерном покинуло води Ізраїлю. Кравченко зробив заяву
Судно з краденим зерном покинуло води Ізраїлю. Кравченко зробив заяву

Новини

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
