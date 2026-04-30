Польща обмежила рух у пункті «Шегині» на кілька тижнів: що сталося

На кордоні з Польщею обмежили рух через ремонт у «Шегині»

Ремонт на польській стороні знизить пропускну спроможність і створить ризик заторів

На одному з ключових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні тимчасово обмежили рух транспорту через дорожні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Йдеться про пункт пропуску «Медика – Шегині». Обмеження запроваджено у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на польській стороні.

«До уваги громадян, які планують перетинати кордон через пункт пропуску «Медика – Шегині». У зв'язку з проведенням робіт із заміни дорожнього покриття на польській стороні можливе тимчасове зниження пропускної спроможності», – зазначили у ДПСУ.

За інформацією відомства, ремонтні роботи триватимуть орієнтовно п’ять тижнів і охоплюватимуть обидва напрямки руху — як на в’їзд, так і на виїзд. Рух транспорту організують поетапно: під час виконання робіт на одній смузі автомобілі перенаправлятимуть на іншу.

Окремі обмеження стосуватимуться вантажного транспорту. За даними польської сторони, 9 та 16 травня тимчасово перекриють дві під’їзні смуги до вагових платформ на в’їзд до Польщі. У ці дні оформлення вантажівок здійснюватиметься через смугу, призначену для автобусів. «Просимо врахувати зазначені обмеження під час планування поїздок», - додали у ДПСУ.

До слова, раніше на пункті пропуску «Медика» польські прикордонники виявили джерело потужного радіоактивного випромінювання у багажі 54-річної громадянки України. Як з’ясувалося пізніше, «фонила» звичайна банкнота номіналом $100.

Повідомляється, що під час планового проходження контролю спрацював радіометричний сигнал на спеціальних воротах. Система зафіксувала значне перевищення рівня радіації, що змусило правоохоронців провести детальний огляд.

Жінка намагалася ввезти до Польщі суму майже $10 000. Жінка пояснила, що гроші мали бути використані для придбання автомобіля. Прикордонники почали перевіряти кожну купюру окремо і швидко знайшли «винуватицю» тривоги.