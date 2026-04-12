Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дві країни Європи гальмують передачу F-16 Україні

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Бельгійський F-16 та F-35
фото з відкритих джерел

Поставки затримуються через технічні та організаційні проблеми

Постачання винищувачів F-16 Fighting Falcon для України гальмується: одразу дві країни – Бельгія та Норвегія – досі не передали жодного літака, попри обіцянки ще з 2023 року. Як інформує «Главком», про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Як зазначають аналітики, причини затримок у кожної країни різні, однак проблема набуває системного характеру, адже йдеться майже про половину від усіх обіцяних Україні винищувачів.

Бельгія планує передати Україні до 30 F-16, однак процес залежить від переозброєння її власних Повітряних сил. Зокрема, затримки виникли через постачання нових F-35 Lightning II, які мають замінити старі літаки.

Перші F-35 надійшли до Бельгії лише 2024 року – через кілька років після підписання контракту. Саме тому передача F-16 Україні, за оптимістичним сценарієм, розтягнеться на кілька років, а частина літаків може надійти не раніше 2026-2028 років.

Крім того, значна кількість цих винищувачів потребує технічного обслуговування або ремонту перед передачею.

Норвегія, яка обіцяла передати шість F-16, також поки не поставила жодного літака. Усі борти наразі перебувають на підприємстві Sabena Engineering у Бельгії.

Два з них раніше використовувалися для навчання українських пілотів і потребують ремонту, ще чотири були передані у розібраному вигляді. За даними джерел, кожен із цих літаків потребує близько 100 відсутніх комплектуючих.

Попри те, що літаки перебувають на заводі вже близько року, їхній ремонт фактично не розпочався через обмежені виробничі потужності.

Загалом Україні обіцяли передати 79 винищувачів чотири країни. Наразі Нідерланди вже передали всі 24 літаки, Данія передала щонайменше 12 із 19, Бельгія (30) і Норвегія (6) – поки що жодного. Таким чином, близько 36 літаків (понад 45%) залишаються непоставленими.

За оцінками, Україна наразі може мати до 39 F-16 на озброєнні, з урахуванням уже переданих машин і втрат.

Експерти вказують, що затримки пов’язані не лише з політичними рішеннями, а й із технічними обмеженнями: дефіцитом запчастин, необхідністю ремонту та обмеженими потужностями підприємств.

Водночас раніше звучали й інші пояснення, зокрема про можливу нестачу підготовлених пілотів.

У будь-якому разі ситуація свідчить про складність процесу передачі сучасної авіації Україні – навіть за наявності політичної підтримки.

Раніше повідомлялося, що обіцяні Норвегією винищувачі F-16 досі не надійшли до України, попри тривалу підготовку до передачі. 

Нагадаємо, станом на початок 2026 року Україна все ще не отримала жодного з 30 винищувачів F-16, які Бельгія обіцяла передати в межах «авіаційної коаліції». У Брюсселі пояснюють таку затримку технічними чинниками та пріоритетом власної обороноздатності.

Теги: Нідерланди Бельгія Данія Норвегія ремонт навчання Україна F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua