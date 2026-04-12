Дві країни Європи гальмують передачу F-16 Україні

Поставки затримуються через технічні та організаційні проблеми

Постачання винищувачів F-16 Fighting Falcon для України гальмується: одразу дві країни – Бельгія та Норвегія – досі не передали жодного літака, попри обіцянки ще з 2023 року. Як інформує «Главком», про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Як зазначають аналітики, причини затримок у кожної країни різні, однак проблема набуває системного характеру, адже йдеться майже про половину від усіх обіцяних Україні винищувачів.

Бельгія планує передати Україні до 30 F-16, однак процес залежить від переозброєння її власних Повітряних сил. Зокрема, затримки виникли через постачання нових F-35 Lightning II, які мають замінити старі літаки.

Перші F-35 надійшли до Бельгії лише 2024 року – через кілька років після підписання контракту. Саме тому передача F-16 Україні, за оптимістичним сценарієм, розтягнеться на кілька років, а частина літаків може надійти не раніше 2026-2028 років.

Крім того, значна кількість цих винищувачів потребує технічного обслуговування або ремонту перед передачею.

Норвегія, яка обіцяла передати шість F-16, також поки не поставила жодного літака. Усі борти наразі перебувають на підприємстві Sabena Engineering у Бельгії.

Два з них раніше використовувалися для навчання українських пілотів і потребують ремонту, ще чотири були передані у розібраному вигляді. За даними джерел, кожен із цих літаків потребує близько 100 відсутніх комплектуючих.

Попри те, що літаки перебувають на заводі вже близько року, їхній ремонт фактично не розпочався через обмежені виробничі потужності.

Загалом Україні обіцяли передати 79 винищувачів чотири країни. Наразі Нідерланди вже передали всі 24 літаки, Данія передала щонайменше 12 із 19, Бельгія (30) і Норвегія (6) – поки що жодного. Таким чином, близько 36 літаків (понад 45%) залишаються непоставленими.

За оцінками, Україна наразі може мати до 39 F-16 на озброєнні, з урахуванням уже переданих машин і втрат.

Експерти вказують, що затримки пов’язані не лише з політичними рішеннями, а й із технічними обмеженнями: дефіцитом запчастин, необхідністю ремонту та обмеженими потужностями підприємств.

Водночас раніше звучали й інші пояснення, зокрема про можливу нестачу підготовлених пілотів.

У будь-якому разі ситуація свідчить про складність процесу передачі сучасної авіації Україні – навіть за наявності політичної підтримки.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року Україна все ще не отримала жодного з 30 винищувачів F-16, які Бельгія обіцяла передати в межах «авіаційної коаліції». У Брюсселі пояснюють таку затримку технічними чинниками та пріоритетом власної обороноздатності.