За тиждень ДТЕК повернув світло 453 тисячам сімей після ворожих атак

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати наслідки обстрілів

За тиждень енергетики повернули електрику 453 тисячам родин, що були без світла через обстріли – ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 453 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що загалом енергетикам вдалось частково відновити електропостачання 400 населених пунктів.

Найбільше відновлень було на Донеччині, де енергетикам протягом тижня вдалось повернути світло 178,2 тисячам родин.

Водночас на Одещині ремонтні бригади повернули електрику 161 тисячі сімей, що були без електрики через ворожу атаку.

У той же час минулого тижня енергетики ДТЕК заживили домівки 114,6 тисяч родин, що також були без світла внаслідок російських атак.

У ДТЕК наголосили, що енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати наслідки обстрілів. Вони приступають до робіт відразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 2,4 млн родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.