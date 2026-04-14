Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За тиждень ДТЕК повернув світло 453 тисячам сімей після ворожих атак

glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати наслідки обстрілів
фото: dtek.com

За тиждень енергетики повернули електрику 453 тисячам родин, що були без світла через обстріли – ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 453 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зазначається, що загалом енергетикам вдалось частково відновити електропостачання 400 населених пунктів.

Найбільше відновлень було на Донеччині, де енергетикам протягом тижня вдалось повернути світло 178,2 тисячам родин.

Водночас на Одещині ремонтні бригади повернули електрику 161 тисячі сімей, що були без електрики через ворожу атаку.

У той же час минулого тижня енергетики ДТЕК заживили домівки 114,6 тисяч родин, що також були без світла внаслідок російських атак.

У ДТЕК наголосили, що енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати наслідки обстрілів. Вони приступають до робіт відразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 2,4 млн родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Теги: ДТЕК енергетика електроенергія обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua