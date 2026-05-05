Польща збудує платну автомагістраль від кордону до Львова

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Пункт пропуску «Краковець-Корчова» на українсько-польському кордоні
Фото з відкритих джерел

Нова траса відкриє польському бізнесу шлях на Схід і Близький Схід

Польща готується взяти на себе витрати на будівництво сучасної автомагістралі М10 завдовжки близько 80 км, яка з'єднає прикордонний пункт пропуску «Корчова-Краковець» зі Львовом і стане платною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання Forsal.pl

Кредит, що повертатиметься через плату за проїзд

Реалізацію проєкту заплановано на умовах кредиту, наданого Польщею Україні. Особливість схеми полягає в механізмі повернення коштів: усі надходження від оплати проїзду як легковими, так і вантажними автомобілями спрямовуватимуться безпосередньо до польського державного бюджету як погашення боргу.

Будівельні роботи здійснюватимуться за польським законодавством, що, як очікується, полегшить участь польських підрядників. Проєктування може розпочатися ще до завершення бойових дій, а безпосереднє будівництво – одразу після укладення миру. 

Частина масштабнішої стратегії

За словами голови Агенції промислового розвитку Польщі (ARP) Бартломея Бабушки, цей проєкт є складовою широкої логістичної стратегії, що має відкрити польським компаніям нові ринки на Сході та Близькому Сході.

Нова магістраль стане продовженням польської автостради А4, яка наразі закінчується безпосередньо на кордоні в Корчовій. На українському боці на цьому ж маршруті наразі функціонує односмугова дорога М10, яка вже десятиліттями не відповідає сучасним стандартам вантажних і пасажирських перевезень.

Окрім автомагістралі, до переліку спільних польсько-українських інвестицій можуть увійти:

  • будівництво залізничної лінії з європейською колією;
  • створення великого вантажного термінала в центральній Україні;
  • проєкт польського порту на Чорному морі.

Офіційне підписання угоди та презентація переліку спільних проєктів заплановані на конференцію «Відновлення України», яка має відбутися 25–26 червня у польському Гданську. 

Нагадаємо, ідея модернізації траси М10 обговорюється ще з часів підготовки до Євро-2012, однак жоден із проєктів досі не отримав конкретного фінансового оформлення. Автобан «Краковець-Броди-Рівне» завдовжки близько 280 км також роками залишається на папері – приватного інвестора для нього так і не знайшли, тому розглядалася модель державно-приватного партнерства. Детальніше – у матеріалі «Главкому» «Перша платна дорога в Україні: де та коли вона з'явиться».

До слова, голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин раніше попередив, що Україна майже неминуче перейде до платних доріг після завершення війни: держава не зможе самостійно фінансувати масштабну відбудову інфраструктури.

