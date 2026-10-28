На Черкащині кукурудза зимуватиме в полі: чому аграрії відкладають збирання врожаю

Нині кукурудза коштує приблизно 4 тис. грн за тонну

Через низькі закупівельні ціни на зерно та дороге сушіння кукурудзи черкаські аграрії відкладають продаж урожаю й шукають способи зменшити витрати. Додатковими викликами для господарств стали посуха та нестача обігових коштів, що ускладнюють підготовку до наступної посівної. Про це в коментарі «18000» розповів черкаський агропідприємець Дмитро Соломаха, передає «Главком».

За словами Соломахи, на Черкащині вирощують переважно пшеницю, соняшник і кукурудзу. Оскільки значна частина цієї продукції призначена для експорту, труднощі з вивезенням зерна позначаються на закупівельних цінах. Після жнив у липні та серпні аграрії почали залишати пшеницю на зберіганні, а згодом таку ж стратегію обрали й щодо соняшнику та кукурудзи.

«Складається парадоксальна ситуація: з одного боку, склади заповнені зерном, яке нікому не потрібне. З іншого – ціна на це зерно настільки низька, що фермер не наважується продати його, щоб не зафіксувати збитки», – зауважив підприємець.

Соломаха пояснив, що нині кукурудзу можуть купувати приблизно за 4 тис. грн за тонну, тоді як витрати на її вирощування та збирання становлять близько 6 тис. грн. Якщо зерно ще й вологе, до собівартості додаються витрати на сушіння.

Водночас цьогорічна посуха зменшила врожайність на Черкащині. У господарстві Соломахи зібрали близько 4,5 тонни пшениці, 4 тонн кукурудзи та 2 тонн соняшника з гектара.

Соломаха додав, що сушіння кукурудзи з вологості близько 30% до 14-16 % може коштувати приблизно 200 грн за тонну за кожен відсотковий пункт зниження вологості. Отже, для великого обсягу зерна це перетворюється на значні додаткові витрати. За його словами, дизельне пальне, яке у 2024 році він купував приблизно по 45 грн за літр, тепер коштує понад 100 грн за літр. Через це деякі фермери вирішують не збирати вологу кукурудзу одразу, а залишити її в полі до весни. Вони розраховують, що зерно підсохне природним шляхом, а згодом його буде дешевше досушити – якщо навесні буде доступнішою електроенергія, не доведеться так часто використовувати генератори або знизиться вартість пального.

Сам Соломаха використовує інший підхід. Частину кукурудзи з вологістю приблизно 15-16 % його господарство вже заклало у спеціальні рукави для зберігання. А ще близько 100-200 га планують залишити на полі.

Водночас залишати вологу кукурудзу в полі ризиковано. Соломаха визнає, що зерно може уражуватися хворобами та накопичувати мікотоксини, які становлять небезпеку для здоров’я худоби.

Також підприємець припустив, що за тривалого збереження нинішньої ситуації деякі господарства не матимуть достатньо коштів, щоб засіяти всі площі наступного року. Водночас каже, це все одно буде менш збитковим, ніж за нинішніх умов, адже тоді господарства витратять кошти лише на орендну плату за землю.

Нагадаємо, Україна веде переговори з Туреччиною, Індією та Єгиптом про відновлення цивільного судноплавства у Чорному морі після зупинки морського експорту зерна через російські атаки. Три держави запропонували організувати безпечний прохід торговельних суден під своїми прапорами, проте Москва відмовляється підтримати запропонований механізм.

До слова, межах підготовки до розширення Європейського Союзу Єврокомісія висунула ініціативу щодо введення спеціальних обмежень для українського аграрного сектору.