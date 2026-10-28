Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

На Черкащині кукурудза зимуватиме в полі: чому аграрії відкладають збирання врожаю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Черкащині кукурудза зимуватиме в полі: чому аграрії відкладають збирання врожаю
Цьогорічна посуха зменшила врожайність на Черкащині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нині кукурудза коштує приблизно 4 тис. грн за тонну

Через низькі закупівельні ціни на зерно та дороге сушіння кукурудзи черкаські аграрії відкладають продаж урожаю й шукають способи зменшити витрати. Додатковими викликами для господарств стали посуха та нестача обігових коштів, що ускладнюють підготовку до наступної посівної. Про це в коментарі «18000» розповів черкаський агропідприємець Дмитро Соломаха, передає «Главком».

За словами Соломахи, на Черкащині вирощують переважно пшеницю, соняшник і кукурудзу. Оскільки значна частина цієї продукції призначена для експорту, труднощі з вивезенням зерна позначаються на закупівельних цінах. Після жнив у липні та серпні аграрії почали залишати пшеницю на зберіганні, а згодом таку ж стратегію обрали й щодо соняшнику та кукурудзи.

«Складається парадоксальна ситуація: з одного боку, склади заповнені зерном, яке нікому не потрібне. З іншого – ціна на це зерно настільки низька, що фермер не наважується продати його, щоб не зафіксувати збитки», – зауважив підприємець.

Соломаха пояснив, що нині кукурудзу можуть купувати приблизно за 4 тис. грн за тонну, тоді як витрати на її вирощування та збирання становлять близько 6 тис. грн. Якщо зерно ще й вологе, до собівартості додаються витрати на сушіння.

Водночас цьогорічна посуха зменшила врожайність на Черкащині. У господарстві Соломахи зібрали близько 4,5 тонни пшениці, 4 тонн кукурудзи та 2 тонн соняшника з гектара.

Соломаха додав, що сушіння кукурудзи з вологості близько 30% до 14-16 % може коштувати приблизно 200 грн за тонну за кожен відсотковий пункт зниження вологості. Отже, для великого обсягу зерна це перетворюється на значні додаткові витрати. За його словами, дизельне пальне, яке у 2024 році він купував приблизно по 45 грн за літр, тепер коштує понад 100 грн за літр. Через це деякі фермери вирішують не збирати вологу кукурудзу одразу, а залишити її в полі до весни. Вони розраховують, що зерно підсохне природним шляхом, а згодом його буде дешевше досушити – якщо навесні буде доступнішою електроенергія, не доведеться так часто використовувати генератори або знизиться вартість пального. 

Сам Соломаха використовує інший підхід. Частину кукурудзи з вологістю приблизно 15-16 % його господарство вже заклало у спеціальні рукави для зберігання. А ще близько 100-200 га планують залишити на полі.

Водночас залишати вологу кукурудзу в полі ризиковано. Соломаха визнає, що зерно може уражуватися хворобами та накопичувати мікотоксини, які становлять небезпеку для здоров’я худоби.

Також підприємець припустив, що за тривалого збереження нинішньої ситуації деякі господарства не матимуть достатньо коштів, щоб засіяти всі площі наступного року. Водночас каже, це все одно буде менш збитковим, ніж за нинішніх умов, адже тоді господарства витратять кошти лише на орендну плату за землю.

Нагадаємо, Україна веде переговори з Туреччиною, Індією та Єгиптом про відновлення цивільного судноплавства у Чорному морі після зупинки морського експорту зерна через російські атаки. Три держави запропонували організувати безпечний прохід торговельних суден під своїми прапорами, проте Москва відмовляється підтримати запропонований механізм.

До слова, межах підготовки до розширення Європейського Союзу Єврокомісія висунула ініціативу щодо введення спеціальних обмежень для українського аграрного сектору.

Читайте також:

Теги: фермерство фермер зерно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аграрії змушені продавати врожай за безцінь і йдуть у збитки
«Це катастрофа»: Росія зіткнулася з проблемою експорту зерна
2 жовтня, 06:12
Міністр закордонних справ заявив, що ще у вересні попереджав не планувати транспортування російського зерна через Естонію
Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свої порти
1 жовтня, 12:47
Росія перенаправила зерно до Балтійського моря
Росія знайшла заміну Чорному морю для експорту зерна, але є нюанс
1 жовтня, 19:32
Паливна та енергетична криза вдарила по аграріям на окупованому півострові
В окупованому Криму почалася нова криза через дефіцит пального
14 жовтня, 09:48
Пошкоджений танкер біля румунського узбережжя Чорного моря
Російські атаки на судна: Румунія скликає союзників у НАТО
15 жовтня, 23:40
Захист українського експорту розглядається як частина міжнародних зусиль із запобігання новій продовольчій кризі
Україна попередила про ризик нової світової кризи через ситуацію з Чорним морем
16 жовтня, 16:56
Мадяр: Доки йдеться виключно про транзит через країну, жодних перешкод не буде
Угорщина дозволить транзит українського зерна, але є умова
18 жовтня, 07:44
Цьогоріч світові ціни на пшеницю зросли більш ніж на 30%
Світові ціни на продукти можуть зрости: чи зачепить це Україну
20 жовтня, 06:06
Продажі олії та експорт зерна різко скоротилися через атаки РФ
Продажі олії та експорт зерна різко скоротилися через атаки РФ
26 жовтня, 22:42

Бізнес

Дефіцит у Європі грає на руку. Експорт популярної ягоди приніс Україні майже €30 млн
Дефіцит у Європі грає на руку. Експорт популярної ягоди приніс Україні майже €30 млн
На Черкащині кукурудза зимуватиме в полі: чому аграрії відкладають збирання врожаю
На Черкащині кукурудза зимуватиме в полі: чому аграрії відкладають збирання врожаю
«Нова пошта» вже збиває шахеди власним ППО, захищаючи посилки українців
«Нова пошта» вже збиває шахеди власним ППО, захищаючи посилки українців
Нові правила бронювання. Профспілки попередили про ризики для працівників
Нові правила бронювання. Профспілки попередили про ризики для працівників
В Україні знайдено бізнесмена, який володіє 5889 компаніями: хто він
В Україні знайдено бізнесмена, який володіє 5889 компаніями: хто він
Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики – експерт
Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики – експерт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
79K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»

Новини

Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua