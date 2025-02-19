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Білорусь продає в ЄС олію з ріпака, вивезеного з окупованої Херсонщини: розслідування

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Білорусь продає в ЄС олію з ріпака, вивезеного з окупованої Херсонщини: розслідування
За шість місяців 2024 року країни ЄС купили понад 90 тис. тонн ріпакової олії з Білорусі
фото з відкритих джерел

Компанія-продавець є наближеною до владних структур лукашенківського режиму

Білоруське підприємство «Агропродукт» використовує сировину, вивезену з тимчасово окупованих Росією районів Херсонської області, і постачає готову продукцію – ріпакову олію – до країн Євросоюзу.

Як з’ясували журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) у співпраці з литовськими, латвійськими та білоруськими партнерами, однією з таких країн є Литва – попри те, що з літа минулого року там діє заборона на ввезення білоруських продуктів харчування, в тому числі ріпакової олії.

Згідно з даними Федеральної державної інформаційної системи «Зерно», у 2023 році із захопленої росіянами частини Херсонщини до Білорусі вивезли майже 5 тис. тонн насіння ріпаку. Там його отримувачами стали п’ять компаній, серед яких – «Агропродукт». Це один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС.

За даними Євростату, протягом шести місяців 2024 року країни Євросоюзу купили понад 90 тис. тонн ріпакової олії з Білорусі на суму близько 67 млн євро. Крім Литви, серед покупців значиться і Латвія. Як зауважує білоруська опозиційна організація «Співтовариство залізничників Білорусі», ці країни протягом усього минулого року отримали приблизно по 50 тис. тонн ріпакової олії виключно від «Агропродукту».

Логістичні компанії у Латвії та Литві у розмові з журналістами підтвердили співпрацю з білоруським «Агропродуктом». А ця компанія, за інформацією розслідувачів, є пов’язаною з чинною владою Білорусі – зокрема, її директор Олег Теслюк в одному з інтерв’ю хвалився зв’язками у владних структурах. Проте на запитання щодо ріпаку з окупованих територій України Теслюк відмовився відповідати.

«Главком» повідомляв, що долучення Білорусі до війни проти України латвійська розвідка вважає малоймовірним, – адже участь у військових діях на боці російських окупантів може становити істотну загрозу для диктаторського режиму Олександра Лукашенка.

Раніше латвійська сторона заявила, що планує обмежити туристичні поїздки своїх громадян до Росії та Білорусі через загрозу з боку ворожих спецслужб.

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Теги: Білорусь війна торгівля Україна окуповані території

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