В Україні дешевшає популярний овоч через низьку якість

У середньому ціни на ріпчату цибулю впали на 10 %

В Україні спостерігається чергове зниження цін на цибулю. Протягом цього тижня українські виробники стали масово знижувати ціни на цю продукцію, у зв’язку зі стрімким зниженням якості ріпчастої цибулі, закладеної у сховища у 2024 році. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Також повідомляється, що ще одним фактором, що негативно впливає на ціни в даному сегменті, є зниження попиту на цибулю, яке відзначається в даний час.

Нині ріпчаста цибуля надходить у продаж по 9-15 грн/кг ($0,21-0,36/кг), залежно від якості та обсягів партій пропонованої продукції, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Крім того, ті виробники, які в першій половині поточного сезону прийняли рішення призупинити продажі, відкрили сховища, і пропозиція цибулі на ринку різко зросла, що також призвело до зниження відпускних цін у даному сегменті.

Також відомо, що наразі цибуля в Україні пропонується в середньому вже на 10% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Самі виробники відзначають, що спад попиту на цибулю та зниження цін у даному сегменті характерні для даного періоду часу, і швидше за все, торгівля активізується лише під кінець лютого, коли з ринку піде практично вся продукція середньої та низької якості.

Нагадаємо, що в Україні різко зросли ціни на тепличні помідори. Лише з початку поточного тижня вартість цього овоча зросла в середньому на 10%. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, томати на ринку України оптом пропонуються до продажу по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Однак при цьому експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи дуже слабкий попит з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж.