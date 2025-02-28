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Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Трампу потрібна Росія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Трампу потрібна Росія
США та Росія під час останніх переговорів обговорили питання Арктики
фото: AP

Андрій Коваленко: «План Трампа щодо Росії напряму стосується Арктики та Китаю»

Російська Федерація потрібна президенту США Дональду Трампу як територія та ресурсна база, оскільки вона контролює ключові ресурси й інфраструктуру Арктики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«План Трампа щодо Росії напряму стосується Арктики та Китаю. Він полягає в економічній і стратегічній співпраці, спрямованій на посилення позицій США в регіоні, протидію Китаю та забезпечення енергетичних вигод», – каже він.

Водночас, за словами Коваленка, Китай і Росія мають різні цілі в Арктиці. Китай прагне доступу до Північного морського шляху й ресурсів через «Полярний шовковий шлях», тоді як Росія хоче зберегти контроль над регіоном.

«Китай активно просуває «Один пояс, один шлях», де РФ є важливим транзитним партнером. Якщо США використають Росію в альтернативних проєктах, арктичних торгівельних шляхах, це послабить позиції Китаю в глобальній інфраструктурній грі, і в цьому логіка США. Відповідно, нинішня РФ для США – виключно територія, яку потрібно вміло використати, маючи чимало важелів впливу та тиску на режим Путіна», – пояснив керівник Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, США та Росія під час останніх переговорів обговорили питання Арктики, оскільки обидві країни мають спільні інтереси в цьому регіоні та потенційні напрямки співпраці.

Зазначається, що теми зустрічі охоплювали розвідку природних ресурсів та торгівельні маршрути. За словами одного з джерел, США також розглядають можливість співпраці з Росією у сфері розвідки енергоносіїв.

Раніше «Главком» писав, що Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

До слова, 

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Теги: Дональд Трамп Китай Арктика росія

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