Мюнхенські розмови про мир, нова версія катастрофи українського F-16: головне за ніч

Головна причина збиття літака – тактична мережа Link 16

Китай планує «освоїти» окуповані території України, у Мюнхені так і не представили мирний план, український F-16 розбився через США, а у Кривому Розі чоловік тримав у підвалі жінку. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Китайські компанії «освоюють» захоплені території

Китай готується відкривати свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила Росія. Про це повідомляє NV.

Компанії з КНР відбудовують заводи на окупованих Росією землях сходу України та постачають місцевим підприємствами техніку. Повідомляється, що усі очікують підписання мирного договору, щоб почати повноцінно працювати.

Мирний план у Мюнхені

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки у ЗМІ з’явилася інформація, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог може привезти до Мюнхена мирний план президента США. Однак згодом Келлог спростував ці повідомлення, і жодного такого плану представлено не було. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

За його словами, у Мюнхені відбулася конструктивна зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом, держсекретарем Марком Рубіо та спецпредставником з питань російсько-української війни Кітом Келлогом. Єрмак наголосив, що це була не просто формальність, а предметна розмова.

Також Єрмак повідомив, що ніякого плану зупинки війни не було, і це не дивно, оскільки не може бути такого документа без узгодження з Україною.

Український F-16 розбився через США

Україна через США збила свій F-16 із ЗРК Patriot влітку 2024 року. Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела.

Зазначається, що збиття сталося через дружній вогонь із ЗРК Patriot, хоча Україна цього офіційно не повідомляла. Проблема виникла через тактичну мережу Link 16, яка допомагає пілотам уникати небезпеки під час обстрілів ракетами та дронами, передаючи їхнє місцезнаходження військовим на землі. США приховала цю технологію.

Тримав у підвалі

У Кривому Розі чоловік протягом доби зловмисник утримував жінку у підвалі. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Днями жінка звернулася до поліції та повідомила, що її знайомий, після конфлікту, який виник між ними, вирішив помститися. Чоловік закрив потерпілу у підвалі та утримував там протягом доби, після чого відпустив.