У Китаї дівчина три години била струмом свого нареченого

Дівчина поступово збільшувала інтенсивність імпульсів, поки її наречений не почав кричати від болю

Мати постраждалого заборонила жінці відвідувати сина в лікарні та пригрозила подати на неї до суду

У Китаї жінка протягом трьох годин завдавала електричних ударів своєму нареченому, щоб він зміг відчути біль, схожий на пологи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Star.

Зазначається, що це рішення вона ухвалила після порад родичів, які вважали, що чоловікові варто пройти подібний досвід перед одруженням.

Пара вирушила до спеціалізованого центру, де за допомогою електродів імітуються менструальні спазми та родові перейми. Чоловік добровільно погодився на випробування, однак процес виявився значно жорсткішим, ніж очікувалося.

За словами дівчини, вона поступово збільшувала інтенсивність імпульсів, поки її наречений не почав кричати та корчитися від болю. На восьмому рівні стимуляції він не міг стримати криків, а на дванадцятому – почав важко дихати, плакати та лаятися. Загалом він провів 90 хвилин на найвищому рівні випробування.

Коли експеримент завершився, чоловік впав на підлогу, а його живіт став твердим. Згодом у нього почалися сильні напади нудоти та гострий біль у животі, який не минав усю ніч. Через тиждень стан різко погіршився, і його терміново госпіталізували.

Лікарі діагностували некроз тонкого кишківника, що вимагало негайного хірургічного втручання. Дізнавшись про це, мати постраждалого категорично заявила, що весілля скасовується. Вона заборонила жінці відвідувати сина в лікарні та пригрозила подати на неї до суду.

Раніше ми писали, що у Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.

Нагадаємо, у Болгарії у Вакарелі українка вбила п'ятирічку доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько. Про це пише болгарське видання «Блиц».

Повідомляється, що двох дітей знайшов їхній батько. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення в області шиї. У вбивстві зізналася мати, яка після злочину намагалися покінчити життя самогубством.