Китайці підкорюють Білорусь. МАЗ переходить на деталі з Піднебесної

Уніфікація агрегатів дозволить знизити собівартість продукції

Білоруський МАЗ перейде на китайські двигуни і коробки передач – такий висновок можна зробити із заяви автогіганта після липневого дилерського форуму. Мова йде про мотори і трансмісії, випущені на спільних білорусько-китайських підприємствах «МАЗ-Вейчай» і «Фаст-МАЗ». Мінський автозавод вважає, що відмова від імпортних агрегатів дозволить «підвищити конкурентні переваги техніки і знизити залежність від постачальників». Про це повідомляє сайт компанії Maz.by.

МАЗ готувався до переходу на локалізовані китайські агрегати давно: спільні підприємства «МАЗ-Вейчай» (партнер – Weichai) і «Фаст-МАЗ» (партнер – Shaanxi Fast Gear) працюють з 2019 року; поточної лінійки і виробничих потужностей вистачить, щоб закрити потреби заводу.

Безпосередньо не йдеться, але каталізатором для тотального переходу на мотори і коробки передач власного виробництва напевно стали санкції – немає ніяких гарантій, що MAN, Cummins, Mercedes-Benz, ZF і Allison візьмуть на себе нові зобов’язання щодо постачання.

Завод «МАЗ-Вейчай» випускає дизельні двигуни потужністю від 190 до 460 кінських сил; «Фаст-МАЗ» виробляє шести-, дев’яти- і дванадцятоступінчаті механічні коробки передач. Таким чином, на стороні доведеться закуповувати хіба що агрегати для спецтехніки – контрагентом може залишатися російський ЯМЗ.

Санкції вже вдарили по іншому білоруському виробнику вантажних автомобілів – БелАЗ. На початку місяця Rolls-Royce повністю припинив співпрацю з автомобільним заводом.

Моторобудівна корпорація Weichai співпрацює не тільки з МАЗом – гібридні та газові силові установки китайського виробника використовують у своїй продукції КамАЗ і НефАЗ.