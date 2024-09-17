Як отримати пенсію авіаційному персоналу? Роз'яснення Пенсійного фонду

Для отримання пенсії необхідний спеціальний стаж та страховий стаж, визначені законодавством

Деякі категорії працівників авіаційної галузі в Україні мають право на пенсію за вислугу років, незалежно від місця роботи. До них належать льотний і льотно-випробний склад, диспетчери повітряного руху, інженерно-технічний склад та бортпровідники. Про це інформує Пенсійний фонд.

Для отримання такої пенсії необхідно мати певний спеціальний та страховий стаж, визначений законодавством.

Відповідно до статті 54 Закону України № 1788-XII, для кожної категорії працівників визначено спеціальний стаж та страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років. Слід зазначити, що період спеціального стажу, який враховується для отримання права на пенсію за вислугу років, тривав лише до 11 жовтня 2017 року, до набрання чинності Законом України № 2148-VIII, який набув чинності 3 жовтня 2017 року та вніс зміни, спрямовані на підвищення пенсій в країні.

Цю пенсію виплачують при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.

