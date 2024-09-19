Як отримати пенсію за інвалідністю без трудового стажу? Роз'яснення Мінсоцполітики
Пенсія за інвалідністю надається у випадках повної або часткової втрати працездатності, незалежно від часу настання інвалідності
В Україні пенсія за інвалідністю призначається у разі повної або часткової втрати працездатності, незалежно від часу настання інвалідності. Однак, для отримання такої пенсії необхідно мати певний страховий стаж. Про це повідомило Мінсоцполітики.
Вимоги до страхового стажу
- Для осіб з інвалідністю I та II груп: від одного до десяти років, залежно від віку встановлення інвалідності.
- Для осіб з інвалідністю III групи та отримувачів пенсії у зв'язку з втратою годувальника: від одного до 14 років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності або смерті годувальника
- Пенсія призначається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність була отримана під час проходження строкової військової служби.
Для оформлення пенсії за інвалідністю без трудового стажу необхідно надати наступні документи
- Заява про призначення пенсії.
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності.
- Документи, що підтверджують право на отримання пенсії без трудового стажу (наприклад, військовий квиток, посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тощо).
- Після розгляду документів Пенсійний фонд прийме рішення про призначення або відмову у призначенні пенсії.
Після розгляду документів Пенсійний фонд прийме рішення про призначення або відмову у призначенні пенсії.
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