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Як отримати пенсію за інвалідністю без трудового стажу? Роз'яснення Мінсоцполітики

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Як отримати пенсію за інвалідністю без трудового стажу? Роз'яснення Мінсоцполітики
фото з відкритих джерел

Пенсія за інвалідністю надається у випадках повної або часткової втрати працездатності, незалежно від часу настання інвалідності

В Україні пенсія за інвалідністю призначається у разі повної або часткової втрати працездатності, незалежно від часу настання інвалідності. Однак, для отримання такої пенсії необхідно мати певний страховий стаж. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Вимоги до страхового стажу

  • Для осіб з інвалідністю I та II груп: від одного до десяти років, залежно від віку встановлення інвалідності.
  • Для осіб з інвалідністю III групи та отримувачів пенсії у зв'язку з втратою годувальника: від одного до 14 років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності або смерті годувальника
  • Пенсія призначається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність була отримана під час проходження строкової військової служби.

Для оформлення пенсії за інвалідністю без трудового стажу необхідно надати наступні документи

  • Заява про призначення пенсії.
  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
  • Висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності.
  • Документи, що підтверджують право на отримання пенсії без трудового стажу (наприклад, військовий квиток, посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тощо).
  • Після розгляду документів Пенсійний фонд прийме рішення про призначення або відмову у призначенні пенсії.

Після розгляду документів Пенсійний фонд прийме рішення про призначення або відмову у призначенні пенсії.

Нагадаємо, Пенсійний фонд роз'яснив умови отримання декретних виплат для жінок-підприємиць.

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Теги: страхування пенсія

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