Як отримати пенсію за інвалідністю без трудового стажу? Роз'яснення Мінсоцполітики

Пенсія за інвалідністю надається у випадках повної або часткової втрати працездатності, незалежно від часу настання інвалідності

В Україні пенсія за інвалідністю призначається у разі повної або часткової втрати працездатності, незалежно від часу настання інвалідності. Однак, для отримання такої пенсії необхідно мати певний страховий стаж. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Вимоги до страхового стажу

Для осіб з інвалідністю I та II груп: від одного до десяти років, залежно від віку встановлення інвалідності.

Для осіб з інвалідністю III групи та отримувачів пенсії у зв'язку з втратою годувальника: від одного до 14 років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності або смерті годувальника

Пенсія призначається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність була отримана під час проходження строкової військової служби.

Для оформлення пенсії за інвалідністю без трудового стажу необхідно надати наступні документи

Заява про призначення пенсії.

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності.

Документи, що підтверджують право на отримання пенсії без трудового стажу (наприклад, військовий квиток, посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тощо).

Після розгляду документів Пенсійний фонд прийме рішення про призначення або відмову у призначенні пенсії.

Після розгляду документів Пенсійний фонд прийме рішення про призначення або відмову у призначенні пенсії.

Нагадаємо, Пенсійний фонд роз'яснив умови отримання декретних виплат для жінок-підприємиць.