В Індонезії під час утилізації боєприпасів загинуло 13 людей

Трагедія в Індонезії: 13 загиблих під час утилізації військових боєприпасів

13 людей загинули в понеділок на Західній Яві в Індонезії внаслідок вибуху під час утилізації військових боєприпасів. Серед загиблих – дев'ять цивільних осіб та четверо військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Як повідомив військовий речник Крістомей Сіантурі, інцидент стався на полі, яке зазвичай використовується для знищення застарілих боєприпасів. Місцеві жителі часто збираються на цій території після утилізації, щоб збирати металобрухт. Саме це, ймовірно, і стало причиною великої кількості жертв серед цивільного населення.

Влада розпочала розслідування інциденту. Другий речник армії Вах'ю Юдхаяна заявив у телевізійному зверненні, що слідство має з'ясувати обставини вибуху, а також те, як цивільні особи змогли опинитися в зоні утилізації боєприпасів.

Як зазначає видання, адміністрація округу за тиждень до вибуху отримала повідомлення від Національних збройних сил Індонезії про плани знищення прострочених боєприпасів поблизу південного узбережжя, яке традиційно використовується для таких цілей. Місцева влада припускає, що висока кількість загиблих серед цивільних пов'язана зі збором залишків боєприпасів.

Це вже другий подібний випадок в Індонезії за трохи більше ніж рік. У березні минулого року масштабна пожежа на військовому складі спричинила серію потужних вибухів.

Нагадаємо, губернатор провінції Західна Ява в Індонезії Деді Мульяді запропонував зробити стерилізацію чоловіків обов'язковою умовою соціальної допомоги.

Губернатор пов'язав фінансову підтримку з політикою зі скорочення бідності, що проводиться в регіоні – влада вважає, що контроль народжуваності через вазектомію може допомогти у вирішенні цієї проблеми. Як стимул він назвав грошову винагороду у розмірі 500 тис. рупій ($30).