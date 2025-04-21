Фрідріх Мерц. Розмова про те, чого очікувати від нового канцлера Україні

Фрідріх Мерц: «Країна в стані війни не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу»

Ганс-Юрген Гаймзьот: «Я вірю, що новий канцлер буде більше проактивний у підтримці Україні»

На останніх парламентських виборах у Німеччині переміг блок консервативних партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) на чолі з Фрідріхом Мерцом. І саме він після укладання днями коаліційної угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) офіційно вступить на посаду канцлера 6 травня.

Що показово: новий німецький канцлер, згідно з повідомленнями ЗМІ, здійснить перший офіційний візит 9 травня до України.

У нашій країні покладають великі сподівання на нового канцлера. Його попередник Олаф Шольц, заявивши про «зміну епох» (німецькою – Zeitenwende) після віроломного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, у питаннях надання нашій країні озброєнь завжди чітко слідував за адміністрацією США.

«Главком» поспілкувався з послом Німеччини в Україні у 2008-2012 роках Гансом-Юргеном Гаймзьотом. Дипломат спрогнозував, якою буде підтримка України при новому канцлері та чи очікувати Києву ракет Taurus і німецьких миротворців.

Експосол Ганс-Юрген Гаймзьот: Злочин у Сумах знову демонструє нам нелюдську поведінку Росії фото: rferl.org

Чи справді, як відзначає видання Foreign Affairs у матеріалі від 11 квітня, з приходом до влади лідера ХДС Фрідріха Мерца цього разу Zeitenwende (зміна епох) є справжньою? Адже саме цим словом канцлер ФРН Олаф Шольц охарактеризував вторгнення Росію в Україну у лютому 2022 року.

Справді, уряд канцлера Мерца приділятиме більшу увагу зовнішній політиці. В угоді двопартійної коаліції відзначається, що Німеччина відіграватиме більшу роль у зовнішній і безпековій політиці Європейського Союзу. І це стосуватиметься не лише політики ЄС, але й НАТО, яке перебуватиме в центрі нашої безпекової політики.

Мерц також згадав різні багатосторонні формати. Зокрема, тристоронній формат: між Великою Британією, Францією та Німеччиною. Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже продемонстрували лідерство. Я впевнений, що новий німецький уряд піде на контакти з Францією та Великою Британією.

«Німецький уряд працюватиме над створенням європейського оборонного союзу всередині НАТО»

А чи підтримає, на ваш погляд, нова коаліція заклик іспанського прем’єра Педра Санчеса створити європейську армію у відповідь на «старі імперіалістичні імпульси в Росії» і відмежування Дональда Трампа від континенту?

Звісно, питання створення європейських структур у сфері безпеці та співпраці займає важливе місце в коаліційній угоді. Але там не йдеться про створення європейської армії. У нас є вже відповідні військові структури. Але пріоритет урядової коаліції полягає у створенні європейської оборонної інфраструктури, а тут якраз ЄС має величезні спроможності, які потрібно звести разом. Питання армії є більш складним. Німецький уряд працюватиме над створенням європейського оборонного союзу всередині НАТО, щоб побудувати сильний європейський стрижень, відповідну командну структуру. Над цими питаннями ми повинні працювати разом. А загалом створення армії, її відповідних структур, забиратиме дуже багато часу і не є пріоритетом Європейського Союзу.

Яка позиція нової коаліції щодо запровадження припинення вогню, а потім сталого перемир’я в Україні?

Стосовно умов досягнення припинення вогню, то саме українці мають вирішувати, що є прийнятним, а що ні. А щодо гарантій безпеки, то ми разом з Францією будемо обговорювати ці питання і прийдемо до спільної думки. Але питання, якими будуть ці гарантії, потрібно буде обговорювати з іншими країнами ЄС та іншими країнами, які братимуть у цьому участь.

Припинення вогню: саме українці мають вирішувати, що є прийнятним, а що ні

Пане Гаймзьот, ви, мабуть, бачили план урегулювання війни в Україні, який запропонував в інтерв’ю у британській The Times спецпредставник американського президента Дональда Трампа в Україні генерал Кіт Келлог. Цей план, що фактично є аналогією поділу Берліна на зони контролю після поразки Німеччини в Другій світовій, викликав обурення в багатьох українців і західних аналітиків. На карті України представлено зони присутності британських та французьких миротворців. Чи можемо ми очікувати, що німецькі миротворці також приєднаються до такої миротворчої місії?

Генерал Келлог пропонує поділити Україну на зони контролю, подібно до післявоєнного Берліна фото з відкритих джерел

Поки що я не можу нічого сказати про це. Спочатку ми маємо обговорити це питання з французами та британцями, а також важливими європейськими партнерами, як Польща. Але на сьогодні ми знаємо і бачимо, що цього реально не хоче Путін. Він узагалі виступає проти розміщення європейських збройних сил.

Днями спецпредставник президента США Стів Віткофф після третьої зустрічі з російським диктатором Путіним заявив в інтерв'ю Fox News, що «Ключ до мирної угоди – це «п’ять територій» України. Що ви думаєте з цього приводу, на що «натякає» людина, що є близькою до президента США?

Я вже відзначав, що українці самі мають визначати, якими є умови для досягнення припинення вогню та перемир’я. Тому це питання не до нас, а до українців.

Фрідріх Мерц: Безпека Європи безпосередньо залежить від безпеки України фото: AP

Глава ХДС Німеччини Фрідріх Мерц не раз критикував попередній уряд за недостатню підтримку Києва та обіцяв, коли прийде до влади, передати Україні ракети Taurus. Наскільки значною буде ця підтримка щодо надання озброєнь і коли таки Україна отримає від Німеччини ці ракети?

У коаліційній угоді відзначається, що Німеччина розширить військову допомогу Україні. Більше того, я вірю, що новий канцлер буде більш проактивним у підтримці України і шукатиме підтримку серед інших союзників для захисту України.

Ракета Taurus на Міжнародній авіаційно-космічній виставці. Зараз знову точаться дебати про поставку цих ракет в Україну фото: dpa

Що стосується згаданих ракет, можу сказати, що точно ніхто не запевнятиме Росію, що Німеччина не надаватиме Україні Taurus. Але питання в іншому: чи справді такі ракети найбільше потрібні Україні саме зараз. Можливо, це вид озброєнь, які не є найнеобхіднішими в цей момент.

Ми повинні змінити сприйняття щодо Росії, зокрема, її заяв про ескалацію у випадку надання Україні з боку Заходу якихось нових видів озброєнь. Насправді Росія ескалує цю агресивну війну від самого початку.

І, зокрема, атака на Суми була чітко сприйнята не лише німецькими генералами, але й майбутнім канцлером як акт агресії, який є злочином. А як ми знаємо, злочин завжди є ескалацією. Це вбивство цивільних, а потім і рятувальників, які прибули на місце вибуху ракети. Злочин у Сумах знову демонструє нам тип нелюдської поведінки з російської сторони.

Як ви знаєте, президент США Дональд Трамп назвав цей злочин у Сумах «помилкою». Можете це прокоментувати?

Я не можу цього коментувати. Самі українці мають власні думки з цього приводу.

«Три-чотири роки тому було немислимо, що Німеччині доведеться підтримувати Україну, надаючи озброєння»

Чи буде, на вашу думку, нинішня адміністрація США більш жорсткою, ніж попередня, щоб допомогти Україні досягти справедливого миру, повернути території?

Ми кожного дня бачимо, які ідеї та рішення приймають у США. Зі свого боку ми маємо займатися своїми питаннями, зокрема, посилити ЄС, європейський оборонний сектор, Україну та наблизити її до європейської спільноти.

У нещодавньому інтерв'ю виданню Handelsblatt Фрідріх Мерц заявив, що «країна в стані війни не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу». Тим часом місяць тому віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина висловила впевненість, що у 2030 році Україна буде членом ЄС. А яка ваша думка з цього приводу?

Мені важко давати прогнози щодо дат вступу вашої країни до обох організацій. Можу лише нагадати, що на саміті НАТО у Вашингтоні торік було заявлено, що Україну приймуть до Альянсу, «коли члени альянсу погодяться і умови будуть виконані». Так було відзначено у підсумковій декларації.

Якщо не відбудеться зсуву у мисленні Москви, то складно уявити, що ця війна закінчиться цього року

Якими є прогнози в Німеччині щодо завершення у цьому році війни в Україні, досягнення якщо не сталого миру, то перемир’я?

Якщо не відбудеться зсуву у мисленні Москви, то мені складно уявити, щоб ця війна закінчилася цього року. Зараз триває війна на виснаження. Я не думаю, що в цей момент Москва готова погодитися на гарантії безпеки, які були б досить прийнятними для України. Але це може змінитися, якщо відбудеться якась домовленість між Путіним і Трампом. Утім я є дещо скептичним щодо цього. Я сподіваюсь, що ми знайдемо шляхи для того, щоб покласти край цій війні. Але для цього, щонайменше, має змінитися позиція Москви.

Тим не менше багато що змінились за останні роки. Якби мені хтось сказав три-чотири роки тому, що Німеччині доведеться підтримувати Україну, надаючи всілякі озброєння, це було б немислимим.

Але хочу підкреслити, що великою мірою рішення про припинення війни залежить від Вашингтону.

Європа може допомогти, надаючи підтримку та гарантії безпеки і сприяючи життєздатному припиненню вогню, яке має бути вигідним Україні. Ми будемо завжди працювати над тим, що потребує Україна, але це має бути прийнятним як основа припинення вогню.

Микола Сірук, для «Главкома»