Комісія з регулювання тарифів на транспорті зупинить свавілля на ринку, – нардеп



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«Робота Національної комісії з регулювання на транспорті сприятиме зростанню інвестиційної привабливості України», – Скічко

Створення галузевого регулятора в сфері транспортних перевезень забезпечить прозоре та справедливе тарифоутворення. Про це написав народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко на своїй сторінці в Facebook за підсумками круглого столу з представниками бізнесу та експертами, на якому обговорювали законопроєкт про НКРТ.

«Основний мотив створення НКРТ – формування тарифів за чесними та прозорими правилами без свавілля природних монополістів. Створення незалежного регулятора – НКРТ – усвідомлена необхідність, адже природні монополісти не повинні нав’язувати свої ціни учасникам ринку транспортних послуг. Питання тарифів вже мінімум 5 років вимагає розв’язання», – зазначив Скічко.

За його словами, під час доопрацювання законопроекту особливу увагу депутати приділять механізму гарантування незалежності НКРТ.

«Робота Національної комісії з регулювання на транспорті сприятиме зростанню інвестиційної привабливості України… НКРТ потрібна і ринку, і державі», – наголосив Скічко.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявляв, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект – «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту» (№3927).