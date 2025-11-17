Головна Гроші Економіка
Компанія, яка об'єднує бізнеси Ахметова, назвала суму наданої допомоги з початку повномасштабного вторгнення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Компанія, яка об'єднує бізнеси Ахметова, назвала суму наданої допомоги з початку повномасштабного вторгнення
Сьогодні SCM активно працює на міжнародних ринках, реалізуючи масштабні проєкти як в Україні, так і за її межами
фото: steelfront.scm.com.ua

Компанія SCM, яка об’єднує бізнеси Ахметова, відзначає 25-річчя

Від початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова, футбольний клуб «Шахтар» і його благодійний фонд надали допомогу військовим та гуманітарним програмам на суму 13 млрд грн, або $354 млн.

Цього року компанія SCM, яка об’єднує бізнеси Ахметова, відзначає 25-річчя. Від моменту заснування у 2000 році вона стала найбільшим приватним інвестором в економіку України. Загальний обсяг інвестицій за цей час сягнув $18,2 млрд, а до державного бюджету компанія перерахувала близько $33 млрд податків.

«25 років неймовірного шляху – зростання, розвитку та успіху. Чверть століття, протягом якого ми разом побудували компанію, що стала опорою для України, прикладом відповідального та сталого бізнесу», – зазначив Рінат Ахметов у зверненні до колег і партнерів з нагоди 25-річчя компанії.

Майже половину своєї історії SCM працює в умовах війни, розв’язаної Росією ще у 2014 році – спочатку в Криму, а потім на Донбасі.

«За ці роки ми багато втрачали. Ми втрачали домівки та підприємства, і найстрашніше – втрачали наших близьких та колег. Проте ми ніколи не опускали руки, й ми не втратили найголовніше – віру та готовність ефективно працювати, допомагати, відновлювати, захищати наші спільні цінності. Продовжували бути там, де потрібна наша підтримка. І сьогодні, коли війна все ще триває, особливо важливо залишатися сильними, стійкими та згуртованими. Бути разом зі своєю країною, підтримувати наших захисників, бути надійним тилом та наближати нашу спільну Перемогу», – наголосив Рінат Ахметов.

Сьогодні SCM активно працює на міжнародних ринках, реалізуючи масштабні проєкти як в Україні, так і за її межами.

«Ми боремося за європейський вибір України, впроваджуємо найкращі світові стандарти та практики, а також робимо свій внесок в інтеграцію до ЄС через інвестиції у ключові галузі економіки та промисловості, енергонезалежність, сталий розвиток та створення нових робочих місць», – зазначив Рінат Ахметов.

Теги: інвестиції Рінат Ахметов фронт завод

