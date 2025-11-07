Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Узбекистан інвестує $35 млрд у ключові американські галузі: Трамп анонсував угоду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Узбекистан інвестує $35 млрд у ключові американські галузі: Трамп анонсував угоду
Узбекистан інвестує $35 млрд у ключові американські галузі
фото: АР

Впродовж наступних десяти років ця сума може перевищити $100 млрд

Президент США Дональд Трамп оголосив про нову торговельну угоду з Узбекистаном. Про це він написав у соціальній мережі після зустрічі з лідерами країн Центральної Азії, пише «Главком».

Протягом найближчих трьох років Узбекистан планує інвестувати майже $35 млрд у стратегічні галузі США, а впродовж наступних десяти років ця сума може перевищити $100 млрд. 

Інвестиції будуть спрямовані на ключові американські галузі, зокрема видобуток критично важливих мінералів, авіацію, виробництво автомобільних комплектуючих, інфраструктуру, сільське господарство, енергетику, хімічну промисловість та інформаційні технології.

Узбекистан інвестує $35 млрд у ключові американські галузі: Трамп анонсував угоду фото 1

«Я хочу подякувати високошанованому президенту Узбекистану Шавкату Мірзійоєву. Ми з нетерпінням очікуємо на довгу та плідну співпрацю між нашими країнами», – написав Трамп.

Нагадаємо, лідери п'яти країн Центральної Азії – Казахстану, Туркменістану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану прибули до Білого дому на робочу вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Під час вітального слова Трамп згадав про російсько-українську війну.

Теги: інвестиції Дональд Трамп промисловість технології Узбекистан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан: Підготовка до мирного саміту США – Росія триває. Угорщина – острів миру
Орбан і Трамп обговорили підготовку до саміту з Путіним у Будапешті
16 жовтня, 23:40
Після безрезультатних переговорів Трампа та Путіна США надали Україні добірку даних та «зелене світло» для ударів по РФ
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
17 жовтня, 22:42
Розмова Трампа з Путіним викликала тривогу в Європі
Розмова Трампа з Путіним ставить під сумнів постачання Україні ракет Tomahawk – Reuters
17 жовтня, 01:16
Трамп та генсек НАТО проведуть закриту зустріч у Білому домі
Трамп та генсек НАТО проведуть закриту зустріч у Білому домі
21 жовтня, 23:45
Трамп: Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній
Трамп сподівається, що санкції проти РФ довго не протримаються
23 жовтня, 03:20
Трамп відповів Путіну, який назвав санкції США неефективними
Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
23 жовтня, 23:50
Туреччина залишається важливим напрямком для тимчасової зайнятості та малого підприємництва
Туреччина формує новий ринок праці громадян певних країн, але є нюанси
21 жовтня, 09:26
Трамп: Я не маю наміру називати її своїм ім’ям – це було фейковими новинами
Трамп спростував чутки про намір назвати нову бальну залу у Білому домі своїм ім’ям
26 жовтня, 06:58
Трамп зазначив, що особисто не займається питанням заморожених російських активів
Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
3 листопада, 03:22

Економіка

Узбекистан інвестує $35 млрд у ключові американські галузі: Трамп анонсував угоду
Узбекистан інвестує $35 млрд у ключові американські галузі: Трамп анонсував угоду
Волгоградський НПЗ призупинив роботу через атаку дронів – Reuters 
Волгоградський НПЗ призупинив роботу через атаку дронів – Reuters 
Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії
Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії
Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року
Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США
Росія закупляє кандагарські яблука у талібів
Росія закупляє кандагарські яблука у талібів

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua