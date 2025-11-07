Узбекистан інвестує $35 млрд у ключові американські галузі: Трамп анонсував угоду

Впродовж наступних десяти років ця сума може перевищити $100 млрд

Президент США Дональд Трамп оголосив про нову торговельну угоду з Узбекистаном. Про це він написав у соціальній мережі після зустрічі з лідерами країн Центральної Азії, пише «Главком».

Протягом найближчих трьох років Узбекистан планує інвестувати майже $35 млрд у стратегічні галузі США, а впродовж наступних десяти років ця сума може перевищити $100 млрд.

Інвестиції будуть спрямовані на ключові американські галузі, зокрема видобуток критично важливих мінералів, авіацію, виробництво автомобільних комплектуючих, інфраструктуру, сільське господарство, енергетику, хімічну промисловість та інформаційні технології.

«Я хочу подякувати високошанованому президенту Узбекистану Шавкату Мірзійоєву. Ми з нетерпінням очікуємо на довгу та плідну співпрацю між нашими країнами», – написав Трамп.

Нагадаємо, лідери п'яти країн Центральної Азії – Казахстану, Туркменістану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану прибули до Білого дому на робочу вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Під час вітального слова Трамп згадав про російсько-українську війну.