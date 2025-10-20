Французькі мільйонери масово виводять кошти із країни

Французькі багатії переводять кошти до Люксембургу та Швейцарії

Багаті французи переказують кошти в Люксембург та Швейцарію. Політичні потрясіння та податкові загрози прискорили відтік інвестицій із країни до безпечніших країн. Як повідомляє «Главком», про це пише Financial Times.

«Більшість активів, з якими ми працюємо, більше не перебувають у Франції, але переходять на контракти страхування життя в Люксембурзі, і цей процес справді прискорюється», – говорить Гійом Лукіні, засновник паризької компанії з управління активами, серед клієнтів якої є професійні спортсмени та великі підприємці.

Лукіні заявив, що «божевільна» сума капіталу також йшла до Швейцарії, де його компанія має філію. Інвестиції французьких клієнтів у страхування життя в Люксембурзі – популярний ощадний продукт ануїтетного типу, який, як і у Франції, дає податкові пільги. Подібні інвестиції – лише один із побічних ефектів політичної нестабільності у Франції. Деякі багаті сім'ї вже переїжджають за кордон.

«Багато французів переїхало до Швейцарії приблизно в період з 1980 по 2010 рік. Але після обрання Макрона (2017 року, – «Главком») спостерігався справжній спад, і люди сподівалися, що ситуація покращиться. Зараз же все знову набирає обертів», – розповів швейцарський юрист Філіп Кен.

