Французькі мільйонери масово виводять кошти із країни

glavcom.ua
Французькі мільйонери масово виводять кошти із країни
Французи не хочуть ризикувати грошима у власній країні
фото із відкритих джерел

Французькі багатії переводять кошти до Люксембургу та Швейцарії

Багаті французи переказують кошти в Люксембург та Швейцарію. Політичні потрясіння та податкові загрози прискорили відтік інвестицій із країни до безпечніших країн. Як повідомляє «Главком», про це пише Financial Times.

«Більшість активів, з якими ми працюємо, більше не перебувають у Франції, але переходять на контракти страхування життя в Люксембурзі, і цей процес справді прискорюється», – говорить Гійом Лукіні, засновник паризької компанії з управління активами, серед клієнтів якої є професійні спортсмени та великі підприємці.

Лукіні заявив, що «божевільна» сума капіталу також йшла до Швейцарії, де його компанія має філію. Інвестиції французьких клієнтів у страхування життя в Люксембурзі – популярний ощадний продукт ануїтетного типу, який, як і у Франції, дає податкові пільги. Подібні інвестиції – лише один із побічних ефектів політичної нестабільності у Франції. Деякі багаті сім'ї вже переїжджають за кордон.

«Багато французів переїхало до Швейцарії приблизно в період з 1980 по 2010 рік. Але після обрання Макрона (2017 року, – «Главком») спостерігався справжній спад, і люди сподівалися, що ситуація покращиться. Зараз же все знову набирає обертів», – розповів швейцарський юрист Філіп Кен.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею.

Також повідомлялося, що пограбування Лувру траплялися рідко завдяки суворим заходам безпеки, але вони все ж були. Найвідоміше з них сталася в 1911 році, коли викрали шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що усі викрадені роботи будуть повернуті, а тих, хто скоїли крадіжку – обов'язково притягнуть до відповідальності.

Теги: Франція гроші бізнес Люксембург пільги страхування інвестиції

