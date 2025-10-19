Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай обігнав Росію та розширив свій вплив у стратегично важливому регіоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Китай обігнав Росію та розширив свій вплив у стратегично важливому регіоні
Центральна Азія стає новим полем конкуренції між Пекіном та Москвою
фото з відкритих джерел

Центральна Азія, багата на нафту, газ, рідкоземельні елементи та інші ресурси, стає полем економічного суперництва між Китаєм і Росією

Китай значно розширює свій економічний та політичний вплив у Центральній Азії, поступово витісняючи Росію, яка традиційно вважалася домінуючою силою в регіоні. Як інформує «Главком», про це пише журналіст Ліам Халліган у виданні The Telegraph.

Центральна Азія – це п’ять пострадянських країн, багатих на природні ресурси та стратегічно важливих для транзиту товарів між Китаєм і Європою. Разом ці держави виробляють близько 4% світової нафти, 5% газу, значні обсяги міді, цинку, урану та сільськогосподарської продукції. Крім того, регіон містить важливі рідкоземельні елементи, необхідні для електроніки, відновлюваної енергетики та військових технологій.

Із 2000 року китайська торгівля з Центральною Азією зросла у десятки разів, значно випередивши російські обсяги. Водночас Москва, відволікшись на український фронт і втрату військових баз США після виходу з Афганістану, не змогла утримати економічний контроль у регіоні. Китай активно будує залізниці, порти та логістичні коридори, забезпечуючи транспортування товарів до Європи та на глобальні ринки.

Особливу увагу Пекін приділяє так званому «Середньому коридору» – транспортному маршруту через Казахстан, Киргизстан та Узбекистан, далі через Каспійське море до Азербайджану та Туреччини. Китай інвестує в залізниці, порти Каспійського та Чорного морів і використовує фінансову та політичну силу, щоб забезпечити лояльність країн коридору.

Суперництво між Китаєм і Росією у Центральній Азії стає все більш очевидним. І хоча країни мають спільні інтереси на глобальній арені, в регіоні вони змагаються за комерційну перевагу. Китай контролює більшість інвестицій та комерційних потоків, тоді як Росія поступово втрачає економічне лідерство, зокрема через санкції Заходу та зростаючу залежність від Пекіна.

Експерти наголошують, що стратегічні інвестиції Китаю у Центральній Азії продиктовані не лише економічними міркуваннями, а й геополітичними: у разі конфлікту, наприклад навколо Тайваню, Китай зможе обійти морські блокади США та забезпечити безперервний експорт товарів через контрольовані наземні маршрути.

Наразі Центральна Азія стає новим полем конкуренції між Пекіном та Москвою, а Китай вже зараз демонструє, що може витіснити Росію з її історичного «під’ярка».

Нагадаємо, новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців.

Крім того, під час свого триденного візиту до Москви міністр закордонних справ Китаю Ван І вчергове заявив про дружні стосунки між Китаєм та Росією та наголосив на важливості стабілізації відносин Кремля і Білого дому.

Також головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи.

Читайте також:

Теги: росія інвестиції Китай торгівля Казахстан Киргизстан Узбекистан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За свої досягнення він також був відзначений пам'ятною премією Альберта Ейнштейна
Пішов з життя лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
Вчора, 13:17
За попередніми даними, безпілотники двічі влучили у завод іменні Свердлова
Безпілотники атакували одного з найбільших виробників вибухових речовин у РФ
6 жовтня, 06:39
Наразі заморожені кошти знаходяться на депозиті в Європейському центральному банку
ЄС планує пустити заморожені мільярди Росії на зброю
1 жовтня, 09:43
Близько 80% кіосків розташовані в охоронних зонах інженерних мереж
«Київблагоустрій» пояснив, чому масово демонтує тимчасові споруди
1 жовтня, 09:30
Комунальні служби вже домоглися перших успіхів у відновленні життєзабезпечення будинку
Атака на Київ: Ткаченко назвав найбільш постраждалу локацію
28 вересня, 11:02
Лавров стверджує, що Росія готова до переговорів
Лавров виступив перед порожньою залою в ООН
27 вересня, 21:05
Божі корівки готуються до зимівлі, для неї вони вибирають теплі місця
Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка
27 вересня, 20:07
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
27 вересня, 04:36
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
21 вересня, 05:32

Економіка

Китай обігнав Росію та розширив свій вплив у стратегично важливому регіоні
Китай обігнав Росію та розширив свій вплив у стратегично важливому регіоні
МВФ погіршив очікування щодо тривалості війни в Україні
МВФ погіршив очікування щодо тривалості війни в Україні
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель
Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель
Золото подорожчало до рекордного рівня
Золото подорожчало до рекордного рівня

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua