«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки

Трамп підкреслив важливість військового альянсу між двома країнами, який, на його думку, став сильнішим, ніж будь-коли раніше

Південна Корея погодилася виплатити США $350 млрд в обмін на зниження тарифів. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає «Главком».

У своєму пості в соцмережах він зазначив, що ця угода також передбачає великі закупівлі нафти та газу США, а також значні інвестиції від південнокорейських компаній.

«Південна Корея погодилася заплатити США $350 млрд за зниження тарифів, накладених на них Сполученими Штатами. Крім того, вони погодилися купувати нашу нафту та газ у великих кількостях, а інвестиції в нашу країну від багатих південнокорейських компаній та бізнесменів перевищать $600 млрд», – написав Трамп.

Крім того, Трамп підкреслив важливість військового альянсу між двома країнами, який, на його думку, став сильнішим, ніж будь-коли раніше. «Наш військовий альянс сильніший, ніж будь-коли раніше, і, на основі цього, я надав їм дозвіл побудувати атомний підводний човен, а не старомодний, менш маневрений, дизельний підводний човен, який у них є зараз», – додав він.

Трамп також зазначив, що ця угода є важливим кроком для зміцнення співпраці між США та Південною Кореєю, та висловив задоволення від поїздки, підкресливши хорошу співпрацю з південнокорейським прем'єр-міністром.

«Чудова поїздка з чудовим прем'єр-міністром!», – підсумував Трамп у своєму дописі.