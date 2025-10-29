Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки
Трамп провів зустріч з президентом Південної Кореї
фото: Reuters

Трамп підкреслив важливість військового альянсу між двома країнами, який, на його думку, став сильнішим, ніж будь-коли раніше

Південна Корея погодилася виплатити США $350 млрд в обмін на зниження тарифів. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає «Главком».

У своєму пості в соцмережах він зазначив, що ця угода також передбачає великі закупівлі нафти та газу США, а також значні інвестиції від південнокорейських компаній.

«Південна Корея погодилася заплатити США $350 млрд за зниження тарифів, накладених на них Сполученими Штатами. Крім того, вони погодилися купувати нашу нафту та газ у великих кількостях, а інвестиції в нашу країну від багатих південнокорейських компаній та бізнесменів перевищать $600 млрд», – написав Трамп.

Крім того, Трамп підкреслив важливість військового альянсу між двома країнами, який, на його думку, став сильнішим, ніж будь-коли раніше. «Наш військовий альянс сильніший, ніж будь-коли раніше, і, на основі цього, я надав їм дозвіл побудувати атомний підводний човен, а не старомодний, менш маневрений, дизельний підводний човен, який у них є зараз», – додав він.

Трамп також зазначив, що ця угода є важливим кроком для зміцнення співпраці між США та Південною Кореєю, та висловив задоволення від поїздки, підкресливши хорошу співпрацю з південнокорейським прем'єр-міністром.

«Чудова поїздка з чудовим прем'єр-міністром!», – підсумував Трамп у своєму дописі.

Теги: Південна Корея інвестиції Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відреагував на ракетні випробування Північної Кореї
Трамп відреагував на ракетні випробування Північної Кореї
Вчора, 06:32
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
Вчора, 05:35
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Макрон прокоментував майбутню зустріч Трампа і Путіна
21 жовтня, 02:26
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
21 жовтня, 01:50
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
18 жовтня, 08:27
Ушаков: Обидві сторони говорили про взаємні симпатії народів двох країн, які проявилися під час Другої світової війни
Розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи Москви
16 жовтня, 23:04
Байден: За підтримки США та світу, Близький Схід знаходиться на шляху до миру
Байден подякував Трампу
14 жовтня, 09:30
Попередній медогляд Трампа показав, що він повністю придатний для виконання обов’язків президента
Білий дім оголосив про медобстеження Трампа
9 жовтня, 10:08
Цього тижня понад 150 тис працівників мають залишити федеральні штати
«Шатдаун» у США. Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
1 жовтня, 07:02

Політика

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки
Командування армії США прокоментувало скорочення військ у Європі
Командування армії США прокоментувало скорочення військ у Європі
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
США зняли санкції з відстороненого лідера Республіки Сербської Додіка
США зняли санкції з відстороненого лідера Республіки Сербської Додіка
Нова премʼєрка Японії відмовила Трампу у забороні імпорту російського газу – Reuters
Нова премʼєрка Японії відмовила Трампу у забороні імпорту російського газу – Reuters

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua