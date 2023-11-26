Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Компанія «Метінвест» отримала престижну нагороду за захист працівників під час війни

новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Компанія «Метінвест» отримала престижну нагороду за захист працівників під час війни

HR Pro Awards, яку здобув «Метінвест», є найпрестижнішою премією у сфері HR

Компанія Метінвест Ріната Ахметова отримала найпрестижнішу премію у сфері HR – HR Pro Awards за свій проєкт з HR-аналітики.

Завдяки цьому проєкту компанія змогла швидко налагодити евакуацію працівників з охоплених війною територій, працевлаштувати їх у мирних містах, та забезпечити всебічною підтримкою. Про це йдеться у звіті на сайті компанії. 

Коли почалося повномасштабне вторгнення, компанія швидко консолідувала інформацію щодо 25 підприємств із чисельністю понад 60 тисяч осіб, а завдяки сучасним IT-технологіям змогла працевлаштувати на своїх підприємствах понад 7500 людей. Завдяки єдиній аналітичній базі співробітників, Метінвесту вдалося організувати евакуацію з Маріуполя та Авдіївки понад 20 000 людей, розмістити їх в містах присутності, надати допомогу та багато іншого. Паралельно компанія заснувала гуманітарну ініціативу «Рятуємо життя», яка від початку війни допомогла майже пів мільйону українців харчовими продуктами та речами першої потреби, а лікарням – медикаментами та обладнанням на 9,5 млн грн.

Психологічну реабілітацію в межах проєкту вже пройшли 1100 жінок і дітей. Водночас проєкт розвиває програму протезування, що зараз охоплює 96 військовослужбовців та цивільних. А загальна сума допомоги за всіма цими напрямами становить понад 430 млн грн власних та залучених від донорів коштів.

«Ми раді, що професійна спільнота гідно оцінила два великих проєкти Метінвесту, спрямовані на подолання викликів воєнної доби. Результати роботи ініціативи «Рятуємо життя» вражають і говорять самі за себе. А приклади допомоги HR-аналітики доводять ефективність такого підходу, який ми плануємо поширити й на інші HR-процеси», – відзначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

HR Pro Awards є найпрестижнішою премією у сфері HR. Її організатор – Українська Асоціація HR-професіоналів HR Pro. Премія щороку відзначає найкращі командні та особисті досягнення спеціалістів HR-напряму. Її мета – сприяти підвищенню рівня професійних практик в Україні. Цьогоріч понад 40 експертів оцінювало компанії з 15 галузей у 12 номінаціях. Як відомо, компанія Метінвест Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2023 року перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 11 млрд грн податків і зборів.

Також компанія лишається одним з найбільших приватних донорів Збройних сил. За час війни вона виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів та більше 150 тисяч бронежилетів, а також закупила для військових майже 2 000 тепловізорів та 875 одиниць комунікаційного обладнання.

Теги: премія економіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час повітряної тривоги припиняє роботу комунальний транспорт
Скільки втрачає бюджет України через тривоги: Гетманцев шокував сумою
24 листопада, 14:26
Туреччина сьогодні проведе політичні консультації з Росією
Туреччина сьогодні проведе політичні консультації з Росією
21 листопада, 09:53
Економіка Росії досі не зазнала краху. Але чи є у неї майбутнє?
Ріст економіки РФ на 3%. А Путін не блефує?
21 листопада, 09:09
Популярною серед українців є робота на м'ясокомбінатах у Нідерландах
Пошук роботи у Нідерландах: які важливі нюанси слід врахувати українцям
20 листопада, 08:20
Нинішніх валютних реезрвів достатньо для утримання стабільної гривні в короткостроковій перспективі
Ексголова Ради НБУ оцінив ризики для гривні
18 листопада, 13:30
«Укрзалізниця» має намір з початку 2024 року підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення орієнтовно на 20%
«Укрзалізниця» має покращувати свою фінансову ефективність, а не постійно підвищувати тарифи – експерт
17 листопада, 14:21
Найбільшим донором грантової підтримки протягом 2023 року були Сполучені Штати Америки (398,5 млрд грн)
Яку грошову допомогу вже отримала Україна у 2023 році: названо приголомшливу суму
8 листопада, 13:00
За 10 місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 900,0 млрд грн
Податки, валюта, бюджет, очікування бізнесу. У якому стані економіка України входить у зиму тренди
8 листопада, 08:00
Росія запровадила прихований контроль за рухом капіталу
Кремль ускладнив західним компаніям вихід з російського ринку – FT
31 жовтня, 16:02

Економіка

Компанія «Метінвест» отримала престижну нагороду за захист працівників під час війни
Компанія «Метінвест» отримала престижну нагороду за захист працівників під час війни
В Офісі реформ Кабміну назвали умови для забезпечення інвестицій у відновлення енергетики
В Офісі реформ Кабміну назвали умови для забезпечення інвестицій у відновлення енергетики
Шмигаль: Росія вкрала з України зерна на $1 млрд
Шмигаль: Росія вкрала з України зерна на $1 млрд
Україна зіткнулася з проблемою постачанням палива. Мінагрополітики назвало причину
Україна зіткнулася з проблемою постачанням палива. Мінагрополітики назвало причину
Як змінилася торгівля між Україною та Китаєм через війну. Посол назвав цифри
Як змінилася торгівля між Україною та Китаєм через війну. Посол назвав цифри
Через окупацію та руйнування енергооб'єктів в енергосистемі виникає дефіцит, – експерт
Через окупацію та руйнування енергооб'єктів в енергосистемі виникає дефіцит, – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9424
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8463
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7577
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5615
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5025
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua