Кремль ускладнив західним компаніям вихід з російського ринку – FT

Російська влада намагається боротися з ослабленням рубля, заборонивши виводити західним компаніям активи у доларах і євро

Влада РФ ускладнила західним компаніям вихід з країни-агресорки, заборонивши виводити активи у доларах і євро. Де-факто Росія запровадила контроль за рухом капіталу, не кажучи про це, з посиланням на джерела пише Financial Times.

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Такими заходами російська влада намагається боротися з ослабленням рубля, вартість якого щодо долара з початку 2023 року впала більш ніж на 20%. У серпні курс долара перевищив 100 рублів, що змусило владу вжити «паліативних заходів». Втім, «це все одно, що накласти пластир на гангрену», заявив співрозмовник видання.

Обмеження додалися до запроваджених раніше вимог, зокрема «добровільного» внеску до російського бюджету у розмірі 15% від суми угоди та продаж активів із дисконтом не менше 50%. Тепер суму угоди можна погодити у рублях, але якщо продавець наполягає на іноземній валюті, йому загрожують затримки та навіть втрати, пише газета.

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Джерела FT кажуть, що урядова комісія неофіційно обмежила $500 млн максимальну суму, яку «недружня» компанія може вивести у валюті.

А у нещодавній неназваній угоді на $300 млн продавцю поставили семиденний дедлайн на виведення, але з добовою межею на перекази від покупця $20 млн. Тобто компанія не змогла отримати у валюті половину суми.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі FT зазначив, що обов'язком будь-якого уряду є створення «максимально сприятливих умов для своєї валюти, тому ми створюємо максимально сприятливі умови для рубля».

На брифінгу у вівторок, 31 жовтня, Пєсков наголосив, що іноземні компанії йдуть з російського ринку «на тих умовах, які їм скажуть» в урядовій комісії.

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Нагадаємо, лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку. Загалом станом на серпень 265 (7,8% від загального числа записів в базі KSE або 17,8% від компаній, які отримували дохід в Росії у 2022 році) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у Росії.

До слова, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок.