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«Укрзалізниця» має покращувати свою фінансову ефективність, а не постійно підвищувати тарифи – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» має покращувати свою фінансову ефективність, а не постійно підвищувати тарифи – експерт
«Укрзалізниця» має намір з початку 2024 року підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення орієнтовно на 20%
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на вантажні перевезення знищить цілі сегменти економіки – експерт

Замість того, аби підвищувати тарифи на перевезення, та черговий раз перекладати на клієнтів власну неефективнсть, «Укрзалізниці» варто працювати над нарощенням обсягу перевезень. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. 

«Питання не в тому, збиткова чи незбиткова діяльність «Укрзалізниці». А в тому, наскільки вона відповідає економічним реаліям і наскільки вона не канібалізує за рахунок інших галузей і відповідно таким чином не перекладає на інші галузі свою неефективність. Тобто, потрібно працювати з ефективністю компанії в цілому. Тоді і її фінансові показники, зокрема, прибутковість будуть покращуватися, але вони будуть покращуватися органічно, а не за рахунок підняття тарифів і тому подібних речей», – наголосив експерт. 

Він підкреслив: від ефективної роботи «Укрзалізниці» залежить стан багатьох експортних галузей, тому компанія має підтримувати економіку, і забезпечувати стале і здорове оновлення основних засобів, які у неї є.

«Укрзалізниця» може дуже просто сказати: окей, ми можемо бути прибутковими, ми помножимо тарифи в декілька разів, як це було в минулому році, і у нас буде одразу багато грошей. Але проблема в тому, що від цього вмруть цілі сегменти економіки, і в наступному чи через деякий період в «Укрзалізниці» не залишиться клієнтів узагалі», – підкреслив Вовк.

Він зауважив: компанія має почати обговорення свого фінансового плану, і спільно з учасниками дискусії та органами влади забезпечити сталий розвиток. Наприклад – впевнитися, що показники тарифного вантажообігу, які закладає компанія, зростають так само, як ВВП.

«Є чітка кореляція між вантажною базою «Укрзалізниці» і економікою країни в цілому. Зараз ми бачимо, що за минулий рік вантажні перевезення впали практично в два рази. Але у нас війна, і просіла значна частина економіки. Але завтра економіка почне своє відновлення, і важливо, щоб «Укрзалізниця» не звикла працювати в режимі мінус 50% вантажних перевезень. Щоб завтра, коли економіка почне оживати, у нас знову «Укрзалізниця» не почала гальмувати ці процеси через ті самі проблеми, які вже були на горизонті 2020-2021 року – дефіцит тяги, дефіцит пропускної здатності інфраструктури і тому подібні історії», – резюмував Вовк.

Як відомо, АТ «Укрзалізниця» має намір з початку 2024 року підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення орієнтовно на 20%. Хоча влітку 2022 року в оперативному порядку та без належних консультацій з бізнесом вантажні залізничні тарифи були підвищені відразу на 70%.

У свою чергу економіст Юрій Смелянський заявив, що якщо «Укрзалізниця» підвищить тариф, це призведе до подальшого скорочення обсягів перевезень, а також призведе до ще глибшого занурення економіки у кризу.

Теги: економіка тарифи війна Укрзалізниця перевезення

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